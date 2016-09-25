لاریجانی باید مسئولیت قراردادهای جدید نفتی را بپذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس با ارائه تذکر آئین نامه ای به استناد بند ۱۱ ماده ۲۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس اظهارداشت: به نظر می رسد مجلس در این روزها در یک حالت انفعال نسبت به مسائل کشور قرار دارد و شان مجلس رعایت نمی‌شود.

وی تصریح کرد: این مشکل ناشی از نوع مدیریت و هدایتی است که در مجلس توسط آقای لاریجانی انجام می شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس خطاب به نایب رئیس اول مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت، گفت: شما آدم منصفی هستید؛ گزارشی از وضعیت سوالات و تذکرات نمایندگان بخواهید و ببینید چند ماه گذشته و هنوز در دستور کار کمیسیون‌ها قرار نگرفته است.

حاجی دلیگانی همچنین با اشاره به حواشی الگوی جدید قراردادهای نفتی IPC اظهارداشت: درباره قواره قراردادهای جدید نفتی در جلسه ۳۱ مردادماه قرار شد نقطه نظرات نمایندگان گرفته شود، کجا این نقطه نظرات گرفته شد؟ چرا وقتی هنوز ایرادات مدنظر نمایندگان رفع نشده، اعلام کرده اند که مشکلی ندارد؟ چرا ما نباید به وظیفه خودمان عمل کنیم که رهبر انقلاب وارد شوند و ۱۵ ایراد به متن بگیرند!؟

وی با اشاره به ابلاغ الگوی جدید این قراردادها تاکید کرد: رئیس مجلس باید مسئولیت این قراردادهای نفتی را بپذیرد.

در FATF نیز مانند برجام نقش مجلس نادیده گرفته شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به مطرح بودن موضوع الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF گفت: در این رابطه هم اشکالات بسیاری در متن قرارداد وجود دارد؛ چرا نقش مجلس نادیده گرفته می شود و این مسائل به شورای عالی امنیت ملی سپرده می شود؟

حاجی دلیگانی تصریح کرد: درست مانند برجام که آقای رئیس آن را در ۲۰ دقیقه تصویب کرد و نگذاشت که نقطه نظرات نمایندگان گرفته شود، دارد اقدام می شود. مگر گناه می شد که نقطه نظرات نمایندگان را می گرفتند؟

پس از تذکر این نماینده، مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به وی گفت: گزارش سوالات و تذکرات را می گیریم و بررسی می کنیم و مباحث بعدی شما را نیز در هیئت رئیسه مطرح خواهیم کرد؛ اما نمی دانم که آیا بحث‌هایی را که به شورای عالی امنیت ملی می‌سپارند، مجلس می تواند وارد آنها شود یا خیر؟