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۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۴

سید فیاض موسوی رئیس شورای شهرستان آبادان شد

سید فیاض موسوی رئیس شورای شهرستان آبادان شد

آبادان ـ با برگزاری انتخاباتی داخلی، «سید فیاض موسوی» به عنوان رئیس شورای شهرستان آبادان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این انتخابات صبح امروز یکشنبه با حضور بخشدار مرکزی آبادان و اعضای شورای شهرستان در محل فرمانداری شهر برگزار شد و طی آن سید فیاض موسوی برای چهارمین سال پیاپی به عنوان رئیس شورای شهرستان آبادان انتخاب شد.

در این انتخابات سید فیاض موسوی توانست سه رای از پنج عضو این شورا را به خود اختصاص دهد. همچنین «نجم وحیدی اصل» با کسب پنج رای به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان آبادان شد.

«سامی قبطانی» نیز با کسب پنج رای عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهرستان را به خود اختصاص داد.

به گزارش مهر، شورای شهرستان آبادان دارای پنج عضو اصلی است که در این انتخابات هر پنج عضو حضور داشتند.

کد مطلب 3778054

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