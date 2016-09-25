دهکده دائمی اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه راه اندازی می شود

سرهنگ منصور فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی دهکده اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه با هدف اشتغالزایی و حمایت از تولید خبر داد.

وی گفت: قرار بر این بود که این دهکده امروز یکشنبه و در پنجمین روز هفته دفاع مقدس افتتاح شود که به دلیل برخی ناهماهنگی ها انجام نگرفت، اما زمان افتتاح آن به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

فتاحی در خصوص این دهکده و فعالیت هایی که قرار است در آن انجام شود، اظهار داشت: این دهکده یک پادگان نظامی بوده که به دستور فرمانده محترم سپاه استان زمین و ابنیه آن در راستای بحث حمایت از تولید و اشتغالزایی در اختیار بسیج سازندگی قرار گرفته است.

مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در حال حاضر تمام زیرساخت های مربوط به این حوزه فراهم شده و طرح های مختلفی برای این دهکده از جمله مجتمع پرورش کبک و بلدرچین که حدود ۱۵ نفر تنها در این بخش اشتغالزایی خواهیم داشت، طراحی و آماده شده است.

فتاحی گفت: همچنین مجتمع پرورش ماهیان گرمابی، ماهیان زینتی، کاشت گیاهان دارویی، چند واحد تولید قارچ و صنایع دستی نیز برای این دهکده پیش بینی شده است.

این مسئول افزود: مجتمع های اقامتی در راستای جذب توریست نیز برای این دهکده در نظر گرفته شده و فروشگاه های مختلف برای عرضه محصولات نیز راه اندازی می شود.

فتاحی اظهار داشت: در قسمت انتهای دهکده نیز پرورش دام سبک انجام می گیرد که مردم بدون واسطه از محصولات لبنیاتی و گوشت دام ها بتوانند استفاده کنند.

مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه یادآور شد: کارهایی در حوزه باغداری نیز در این دهکده انجام می شود و پیست اسب سواری و کالسکه رانی نیز دایر خواهد شد.

فتاحی همچنین از برپایی سیاه چادرهایی به منظور عرضه محصولات محلی نظیر نان و آش محلی خبر داد.

وی افزود: دو واحد صنایع تبدیلی نیز در زمینه خشک کردن میوه و نخود چی در دهکده اقتصاد مقاومتی کرمانشاه راه اندازی می شود.

مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: این دهکده دائمی است که سپاه در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار داده و این سازمان هم به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد.

فتاحی گفت: تمامی زیر ساخت های دهکده توسط سپاه فراهم شده و البته قرار بر این است که برخی دستگاه های اجرایی نیز تعاملاتی در حوره همکاری با این نهاد داشته باشند.

وی در پایان یادآور شد: در این راستا فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و متقاضیان جویای کار می توانند ابتدا درخواست خود را به بسیج سازندگی اعلام کرده و پس از آن بسیج سازندگی نسبت به استعلام طرح متقاضیان و آموزش آنها اقدام خواهد کرد.