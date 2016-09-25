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۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

با حضور شاعر برجسته آیینی کشور؛

عصر شعر «سوختگان حریم عشق» در کرمانشاه برگزار می شود

عصر شعر «سوختگان حریم عشق» در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه- رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، از برگزاری عصر شعر «سوختگان حریم عشق» همزمان با هفته دفاع مقدس خبرداد.

پیمان جسری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری عصر شعر «سوختگان حریم عشق»، همزمان با هفته دفاع مقدس و در آستانه ماه محرم و عزای حسینی در کرمانشاه خبرداد.

وی افزود:  این عصر شعر با حضور «وحید قاسمی» شاعر برجسته آیینی کشور و شعرای مطرح آیینی استان  در روز سه شنبه ۶ مهر ساعت ۱۷ در محل مجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، تصریح کرد: شاعران برجسته آیینی در این عصر شعر، آثار خود را با موضوع شهدای مدافع حرم ارائه می دهند.

وی خاطر نشان کرد: این عصر شعر، ویژه نکوداشت شهدای مدافع حرم بوده و از خانواده این شهدا نیز در مراسم فوق تجلیل می شود.

جسری، بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و برگزاری چنین مراسماتی را زمینه ساز ترویج این فرهنگ دانست.

کد مطلب 3778098

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