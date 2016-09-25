عصر شعر «سوختگان حریم عشق» در کرمانشاه برگزار می شود

پیمان جسری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری عصر شعر «سوختگان حریم عشق»، همزمان با هفته دفاع مقدس و در آستانه ماه محرم و عزای حسینی در کرمانشاه خبرداد.

وی افزود: این عصر شعر با حضور «وحید قاسمی» شاعر برجسته آیینی کشور و شعرای مطرح آیینی استان در روز سه شنبه ۶ مهر ساعت ۱۷ در محل مجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

رئیس اداره امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، تصریح کرد: شاعران برجسته آیینی در این عصر شعر، آثار خود را با موضوع شهدای مدافع حرم ارائه می دهند.

وی خاطر نشان کرد: این عصر شعر، ویژه نکوداشت شهدای مدافع حرم بوده و از خانواده این شهدا نیز در مراسم فوق تجلیل می شود.

جسری، بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و برگزاری چنین مراسماتی را زمینه ساز ترویج این فرهنگ دانست.