به گزارش خبرگزاری مهر، توپچی های لندن برای نخستین بار است که از سال ۲۰۱۱ مقابل چلسی به برتری می رسند. این چهارمین پیروزی پیاپی آرسنال در رقابتهای این فصل لیگ برتر است.

برای آرسنال در این دیدار آلکسیس سانچس، تئو والکات و مسوت اوزیل گلزنی کردند.

مسوت اوزیل در پایان این بازی گفت: بسیاری از کارشناسان مطرح، پس از هفته دوم رقابتها تیم ما را از میان مدعیان خط زدند اما رقابتهای لیگ برتر بلندمدت است و ما بازی به بازی پیشرفت می کنیم.

وی افزود: ما در نیمه نخست آنگونه بازی کردیم که می خواستیم. اکنون اگر در روز چهارشنبه شاهد حمایت هواداران در بازی با بازل باشیم. اگر آنها همانگونه که در بازی با چلسی از ما حمایت کردند، در آن بازی از تیم ما پشتیبانی کنند، در بهترین شرایط بازی خواهیم بود.