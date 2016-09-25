دمای هوا در خراسان رضوی کاهش می یابد

یحیی قائنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۷۲ ساعت آینده آسمان خراسان رضوی غالبا صاف تا کمی ابری، گاهی با وزش نسبتا شدید باد و در نواحی شرقی و نیمه جنوبی همراه با گردو غبار است.
وی افزود: همچنین دما در نواحی شمالی و شمال غرب با افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده کاهش مییابد.
رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: برای یکشنبه در مشهد هوایی نسبتا صاف همراه با افزایش ابر پیش بینی میکنیم و دمای مشهد بین ۱۸ تا ۳۳ درجه سانتیگراد است.
قائنی پور در ادامه گفت: طی ۲۴ گذشته گلمکان با دمای ۱۱ درجه سانتیگراد خنکترین و شهرستان سرخس با ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه خراسان رضوی بودهاند.
وی عنوان کرد: دمای هوای مشهد نیز طی ۲۴ گذشته در خنکترین ساعات به عدد ۱۸ و در گرمترین ساعات به عدد ۳۵ رسید.
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