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۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی:

دمای هوا در خراسان رضوی کاهش می یابد

دمای هوا در خراسان رضوی کاهش می یابد

مشهد ـ رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوای خراسان رضوی در نواحی شمالی و شمال غرب کاهش می یابد.

یحیی قائنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۷۲ ساعت آینده آسمان خراسان رضوی غالبا صاف تا کمی ابری، گاهی با وزش نسبتا شدید باد و در نواحی شرقی و نیمه جنوبی همراه با گردو غبار است.

وی افزود: همچنین دما در نواحی شمالی و شمال غرب با افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده کاهش می‌یابد.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: برای یکشنبه در مشهد هوایی نسبتا صاف همراه با افزایش ابر پیش بینی می‌کنیم و دمای مشهد بین ۱۸ تا ۳۳ درجه سانتی‌گراد است.

قائنی پور در ادامه گفت: طی ۲۴ گذشته گلمکان با دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و شهرستان سرخس با ۳۸ درجه سانتی‌گراد گرمترین نقطه خراسان رضوی بوده‌اند.

وی عنوان کرد: دمای هوای مشهد نیز طی ۲۴ گذشته در خنک‌ترین  ساعات به عدد ۱۸ و در گرم‌ترین ساعات به عدد ۳۵ رسید.

کد مطلب 3778143

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