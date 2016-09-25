پرونده علی اکبر جوانفکر به دادگاه تجدیدنظر رفت

قهرمان شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت دادستانی از علی اکبر جوانفکر گفت: بر اساس اعتراضی که به حکم صادره داشتیم، خواهان بررسی مجدد شدیم.

وی افزود: این هفته پرونده موکلم به دادگاه تجدید نظر ارسال شد ولی هنوز تعیین شعبه نشده است.

وکیل مدافع علی اکبر جوانفکر تصریح کرد: این هفته برای پرونده مذکور تعیین شعبه می شود.

به گزارش مهر، هفتم دی سال گذشته بود که دادگاه رسیدگی به پرونده جوانفکر با شکایت دادستانی تهران به اتهام تمرد در برابر ماموران قضایی و انتظامی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. پس از برگزاری جلسه نخست، قاضی حیدری به کیفرخواست صادره ایراداتی گرفت و پرونده برای رفع ایرادات و نواقص مدنظر دادگاه به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازگشت تا به سؤالات پاسخ داده شود.

شعبه بازپرسی پس از انجام بررسی‌های لازم و رفع نواقص مورد نظر قاضی، پرونده را دوباره به شعبه دادگاه بازگرداند تا دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مشاور رسانه ای رئیس دولت دهم نهم خرداد برگزار شود.

پس از برگزاری جلسه دوم دادگاه، جوانفکر در جمع خبرنگاران گفت: امروز جلسه دوم و البته آخر دادگاه بود که در آن علاوه بر من سه تن از همکارانم نیز حضور داشتند که هر یک از آنها توضیحات خود را ارائه کردند. ما متهم بودیم در برابر ورود مقامات قضایی به روزنامه ایران تمرد کرده ایم و ما را به ایستادگی در برابر دستور مقام قضایی متهم کرده اند.

پس از برگزاری جلسات دادگاه، ۳۰ خرداد ماه بود که دادگاه پس از بررسی پرونده و دفاعیات، جوانفکر را به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد.