نشان «دست خلاق» به هنرمندان برتر صنایع دستی اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه هجدهمین اجلاس شورای جهانی صنایع دستی که در حال حاضر در هتل عباسی شهر اصفهان در حال برگزاری است، از ۱۰ هنرمند برتر تجلیل و به آنها نشان دست خلاق اهدا شد.

حسین علاقه‌مندان متولد ۱۳۱۰ اصفهان با بیش از ۷۵ سال فعالیت در رشته قلم‌زنی، زینت‌السادات امامی متولد ۱۳۱۳ اصفهان با بیش از ۶۴ سال سابقه فعالیت در رشته دوخت، امیرهوشنگ جزی‌زاده متولد ۱۳۱۳ اصفهان در رشته نگارگری و طراحی سنتی، صالح قنبری متولد ۱۳۲۸ در رشته خاتم‌کاری و مرتضی جعفری دلیگانی در رشته پارچه قلم‌کار، پنج هنرمند اصفهانی بودند که نشان دست خلاق را از آن خود کردند.

حمید دواتی کاظم‌نیا متولد ۱۳۳۲ تبریز در رشته فرش، آذر نکیسایی متولد ۱۳۳۵فیروزآباد استان فارس در رشته گلیم، علی‌اصغر خاکساری متولد ۱۳۴۳ با بیش از ۳۰ سال فعالیت در رشته سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، محمدحسن ملک‌ ثابت از یزد در رشته دارایی‌بافی و ناصر خلیلی‌فرد با ۳۸ سال سابقه در زمینه سفال و سرامیک، پنج هنرمند غیراصفهانی بودند که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند و نشان دست خلاق را از آن خود کردند.

در این مراسم همچنین غدا هیجاوی رئیس شورای جهانی صنایع دستی در بخش آسیا و اقیانوسیه، شهروند افتخاری اصفهان شد و مسعود سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

هجدهمین مجمع شورای جهانی صنایع دستی با حضور رئیس و قائم مقام این شورا، استاندار و شهردار اصفهان رئیس سازمان میراث فرهنگی، معاون صنایع دستی کشور و ۲۵۰ هنرمند داخلی و خارجی در هتل عباسی اصفهان برگزار می‌شود.