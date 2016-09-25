به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه این نشست با بیان اینکه برنامه‌های کشور نیم‌نگاهی به چشم‌انداز جهانی صنعت برق در سال ۲۰۲۵ دارد، تصریح کرد: سه بند اساسی در این چشم‌انداز مورد تأکید است.

علیرضا علیزاده متذکر شد: از جمله افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق، هوشمند سازی شبکه و حل تضاد کربن و انرژی در این چشم‌انداز تأکید می‌شود.

وی با بیان اینکه در راستای بهبود قابلیت اطمینان عبور از شیوه سنتی توزیع و استقرار سیستم‌های مدرن تأکید می‌شود، ادامه داد: علاوه بر این در این راستا بهره‌برداری از سیستم‌های جدید فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان متذکر شد: در هوشمند سازی نیز به دلیل اهمیت آن در امنیت، اقتصاد و محیط‌زیست و همچنین کاهش مصرف نسبت به هوشمند سازی تأکید می‌شود.

علیزاده از کارکردهای شبکه هوشمند سازی را استفاده آگاهانه و انعطاف‌پذیری شبکه عنوان و اضافه کرد: در حل مشکل کربن و انرژی نیز به دلیل اینکه حداکثر استفاده در نیروگاه‌ها ۵۰ درصد است و بیش از آن محیط آلوده می‌شود راهکارهایی مدنظر قرارگرفته است.

رئیس کمیته برگزاری پنجمین نشست هم‌اندیشی شرکت‌های توزیع برق به ارائه مقالات متنوع در سه محور ذکر شده اشاره کرد و افزود: در مجموع ۳۶۶ مقاله به دبیرخانه نشست واصل شده است.

به گفته علیزاده از این تعداد ۴۷ مقاله مورد پذیرش قرار گرفته که ۲۷ مقاله به صورت شفاهی و ۲۰ مقاله به صورت پوستر ارائه می‌شود.

وی همچنین به برگزاری ۱۰ کارگاه آموزشی و نمایشگاه صنعت برق در جنب این نشست اشاره و تأکید کرد: در مجموع هم‌اندیشی شرکت‌های توزیع و ارائه راهکارهای جدید ارتقا بهره‌وری هدف این نشست است.