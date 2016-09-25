استقبال دانشجویان خارجی از نهمین جشنواره حرکت

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین جشنواره حرکت دانشجویی در دانشگاه کرمان در حال برگزاری است در این جشنواره انجمن های دانشجویی از دانشگاه های مختلف کشور دستاوردهای خود را ارائه کردند. یکی از بخش های فعال این جشنواره بخش بین الملل است که از سال گذشته استارت آن زده شده است.

ملیحه سادات موسوی، مسئول بخش بین الملل جشنواره حرکت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چگونگی شکل گیری بخش بین الملل توضیحاتی ارائه کرد و گفت: امسال اولین سالی بود که به صورت بین‌المللی تبلیغات جشنواره انجام شد.

وی ادامه داد: در این تبلیغات بین المللی بروشورهایی تهیه شد و نامه های رسمی برای حدود صد کشور ارسال و در این نامه ها جشنواره حرکت به خارجی ها معرفی شد. ۲۵ اثر از کشورهای پاکستان، مجارستان، بوسنی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

مسئول بخش بین المللی جشنواره حرکت ادامه داد: آثار رسیده در کمیته علمی جشنواره بررسی شد بیشتر آثار در زمینه نانو و پهباد بود که توسط مخترعین ما در کمیته علمی بررسی شد. برخی از آنها به علت ساده بودن رد شدند و در آخر یک گروه دانشجویی ایرانی از تایلند که دیکشنری تایپ فارسی طراحی کرده بودند و در راستای ترویج زبان فارسی فعالیت می کردند پذیرفته شدند.

وی ادامه داد: این گروهی این دیکشنری را برای نرم افزار موبایل و کامپیوتر طراحی کرده بودند.

وی ادامه داد: گروه دیگری که برای شرکت در جشنواره دعوت شدند از سارایوو بودند و گروهی نیز از کشور پاکستان که گروه کشور پاکستان دارای اختراعات بسیار جالبی بودند اما به علت تأخیر خودشان نتوانستند به جشنواره برسند.

موسوی ادامه داد: البته یک مشکلی که ما در جشنواره با آن برخورد کردیم این بود که فعالیت های ما در زمینه بین الملل از اواخر خرداد ماه شروع شد و به یک ماه تعطیلی دانشگاه ها منتهی شد برای همین ما نتوانستیم افراد زیادی را برای جشنواره جذب کنیم و در نهایت از ۲۵ طرح پیشنهادی ۶ طرح پذیرش شد و ۵ طرح موفق به شرکت در جشنواره شدند. از جمله این طرح ها می توانیم به موتورسیکلت جدید احتراقی از دانشگاه سارایوو، دستگاه نرم افزار دیکشنری تایپ فارسی از کشور تایلند، استفاده رایانه با پلک چشم برای افرادی که ناتوانی در حرکت دست های خود دارند و سطل آشغال غیرقابل اشتغال اشاره کرد.