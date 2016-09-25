حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این مهم را تجلی ایثار و ولایت‌مداری دانست و اظهار کرد: این هفته یادآور رشادت رزمندگانی است که با خلوص نیت به استقبال شهادت رفتند.

مسعودی تاکید کرد: رشادت‌های رزمندگان به دشمنان نظام و اسلام ثابت کرد که از پایی درآوردن این نظام اسلامی با عملیات نظامی امکان‌پذیر نیست.

وی زنده نگاه داشتن ارزش های دفاع مقدس را برای خانواده‌های که می‌خواهند فرزندانی شایسته تربیت کنند ضروری دانست و گفت: ایثار و فداکاری از ویژگی های اصلی رزمندگان در طول هشت سال جنگ تحمیلی بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: دشمن از معنویت و تقوای رزمندگان اسلام که برگرفته از فرهنگ ایثار و شهادت است، می‌ترسد.

مسعودی بر ضرورت زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی توسط دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: تلاش دستگاه‌های فرهنگی باید دوچندان باشد امروزه کشور هرچه دارد به‌واسطه این رشادت‌ها است.