کارمندان بانکهای برزیل اعتصاب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، کارمندان بانک های برزیل نیز در پی اصلاحات کارگری دولت «میشل تمر» دست به اعتصاب زدند. در بیانیه کارمندان بانک های سائوپائولو، اوزاسکو و رگیا آمده است که ۷۹۶ شعبه بانک در این سه شهر در هفته جاری بسته شده و حدود شصت هزار کارمند اعتصاب کرده اند.

«رابرت فون در اوستن» رئیس کنفدراسیون ملی کارمندان مالی برزیل گفت: ما سه مرکز اداری بزرگترین بانک های خصوصی در سائوپائولو و چند شهر دیگر را بسته ایم. این حرکت جهت بهبود شرایط کاری کارمندان لازم و ضروری بوده وحرکتی تاریخی قلمداد می شود. در مجموع ۵۵ درصد دفاتر دولتی در سراسر کشور بسته شده و کارمندان خواهان افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری هستند.

«رافائل مارکز» رئیس اتحادیه کارگران فلزکار نیز گفت: ۸۰۰۰ نفر از کارکنان ۲۲ شرکت، فعالیت های خود را از روز جمعه به حالت تعلیق درآورده اند. دولت «میشل تمر» حقوق اساسی کارمندان و کارگران را با کاهش امنیت اجتماعی، افزایش ساعات کار و کاهش بودجه برای بهداشت و درمان کارمندان ضایع می کند. فلزکاران هر زمان که حقوق کارگران و کارمندان در معرض خطر قرار گیرد، اعتصاب خواهند کرد.

گفتنی است که در طی۱۷ روز گذشته کارمندان اکثر ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی در کشور برزیل در پی اصلاحات اقتصادی دولت «میشل تمر» اعتصاب کرده و ارائه خدمات عمومی به مردم متوقف شده است.