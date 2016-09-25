۱۱۶ طرح عمرانی، تولیدی و کشاورزی در استان قزوین افتتاح می شود

نیازعلی ابراهیمی پاک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اجرای این طرحها که شامل ۷۰ طرح آب و خاک، ۲۹ طرح دام و طیور، ۲ طرح تعاون روستایی، ۸ طرح منابع طبیعی و آبخیزداری، ۴ طرح باغبانی و سه طرح آبزی پروری است افزون بر دو هزار و ۲۰۷ میلیارد و ۱۸ میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود: با بهره برداری ازطرح های یادشده ضمن بهره مندی ۲۷ خانوار روستایی از خدمات زیربنایی، زمینه اشتغال یک هزارو ۷۶ نفر بطور مستقیم و یک هزار و ۱۲۶ نفر بطور غیر مستیقم در استان فراهم شده است.

ابراهیمی پاک تاکید کرد: از مجموع طرح های قابل افتتاح در سفر کاروان تدبیر و امید به استان قزوین ۱۰ طرح عمرانی و تولیدی کشاورزی بعنوان طرح های شاخص این بخش که بصورت مستیقم باحضور مسئولین در سفر رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری می رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: این طرح ها شامل افتتاح ۱۵۰۰ هکتار سیستم آبیاری نوین در مزارع و باغات استان که بصورت آبیاری موضعی و بارانی است با اعتباری معادل ۱۴۴ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۲۶۰ نفر بصورت دائم؛ صرفه جویی هشت میلیون و ۴۰۰ هزار متر مترمکعبی آب و همچنین افزایش ۳۰ درصدی راندمان تولید محصول را به همراه خواهد داشت.

ابراهیمی پاک بیان کرد: همچنین طرح گلخانه سبزی و صیفی پور هاشم در شهرستان آبیک در مساحت ۱۳ هزار متر مربع و سرمایه گذاری ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با تولید سالانه ۴۲۵ تن سبزی و صیفی و طرح کشت و صنعت جلگه صدف (پرورش قارچ) با اعتباری معادل ۱۰۰میلیارد ریال و تولید سالانه ۶۰۰ تن قارچ خوراکی از جمله طرح های قابل افتتاح است.

وی اظهار داشت: طرح شاخص دیگری که در این سفر افتتاح و به بهره برداری می رسد، طرح شرکت کشت و صنعت رادین دشت در شهرستان تاکستان با ظرفیت پروانه ۳۰۰۰ راسی گاوشیری و هم اکنون ظرفیت ۱۰۰۰ راس وتولید ۵۴ تن شیر خام بصورت روزانه تولید است که برای اجرای این طرح ۴۸۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته و زمینه ۶۶ نفر بصو رت دائم ایجاد شده است.

به گفته وی همچنین طرح کارخانه خوراک دان طیور تعاونی تامین نیاز مرغداران قزوین در زمینی به مساحت ۸ هزار مترمربع با زیر بناء ۳ هزار متر مربع با اعتباری افزون بر ۸۰میلیارد ریال احداث شده است که با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال ۳۵ نفر در منطقه فراهم خواهدشد، که با این طرح قادر به تولید سالانه ۵۰ هزار تن انواع خوراک دان طیور است.

ابراهیمی پاک در ادامه به طرح دامداری ۳ هزار راسی کشت و صنعت هزار جلفا شهرستان آبیک اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح بیش از ۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته که باعث اشتغالزایی ۲۵ نفر در منطقه شده و قادر به تولید ۵۰تن شیر خام بصورت روزانه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد : طرح گاوداری ۲۲۰۰ رأسی شرکت پیشگامان دامپروری دانا در شهرستان آبیک باسرمایه گذاری معادل ۷۰میلیارد و اشتغالزایی ۷۰ نفر و تولید روزانه ۳۵ تن شیر خام از دیگر طرح های شاخص این بخش است.

وی طرح توسعه شرکت گوشت زیاران (کشتارگاه) در شهرستان آبیک با اعتباری معادل ۴۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۵۰۰ نفر بصورت دائم با کشتار روزانه ۱۵۰۰ راس دام سبک و۳۵۰رأس دام سنگین و دو طرح پرورش تک گونه ماهی گپور معمولی آبزی پروری با اعتباری معادل ۲ و نیم میلیارد ریال و اشتغالزایی هفت نفر با تولید ۷۱ تن ماهی در سال را از دیگر طرح های این بخش برشمرد.

ابراهیمی پاک در ادامه اضافه کرد: همزمان با سفر دولت به استان قزوین عملیات اجرایی ۱۸۵ هکتار گلخانه سبزی و صیفی در شهرستانهای آبیک، بویئن زهرا، تاکستان و قزوین با ظرفیت سالانه ۵۵ هزار تن تولید محصولات گلخانه ای و طرح انتقال آب در سطح ۲هزارهکتار از اراضی شیبدار طارم سفلی را از جمله طرح هایی برشمرد که عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

ابراهیمی پاک ابراز امیدواری کرد: در سفر رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید و افتتاح و بهره بردای طرح های عمرانی، تولیدی و کشاورزی و تخصیص اعتبارات، رشد و شکوفایی بخش کشاورزی را بدنبال داشته باشد.