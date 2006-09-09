جزئيات ثبت نام پذيرفته شدگان كنكور 1385اعلام شد

دكتر "حسين توكلي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين كه نتايج كنكور 1385 فردا از طريق سايت سازمان سنجش اعلام مي شود، افزود: فهرست اسامي پذيرفته شدگان حدود 410 هزار داوطلب رشته هاي متمركز گروه هاي علوم انساني، علوم رياضي، علوم تجربي، هنر و زبان هاي خارجي براي دوره هاي روزانه، شبانه، نيمه حضوري دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور، موسسات غير انتفاعي و غير دولتي سه شنبه 21 شهريور ماه طي سه ويژه نامه توسط پيك سنجش منتشر مي شود.

وي اظهار داشت: ويژه نامه شماره 1 مربوط به فهرست اسامي پذيرفته شدگان گروه علوم رياضي و هنر، ويژه نامه شماره 2 مربوط به فهرست اسامي پذيرفته شدگان گروه علوم تجربي و زبان هاي خارجي و ويژه نامه شماره 3 مربوط به فهرست اسامي پذيرفته شدگان علوم انساني است.

معاون سازمان سنجش آموزش كشور گفت: بر اساس اطلاعيه سازمان سنجش كشور كه به همراه فهرست اسامي پذيرفته شدگان منتشر شده است، پذيرفته شدگان بايد با توجه به حرف اول نام خانوادگي طبق جدول شماره 2 ويژه نامه در تاريخ هاي 25/6 ، 26/6، 27/6 و 28 /6 با در دست داشتن مدارك مورد نياز ثبت نام به محل ثبت نام مراجعه كنند.

وي اظهار داشت: برخي از دانشگاه ها تاريخ و نحوه ثبت نام را جز اين اعلام كرده اند، كه در جدول شماره 3 ويژه نامه پيك سنجش جزئيات آن ارائه شده است. پذيرفته شدگان اين دانشگاه ها بايد بر اساس مندرجات اين جدول اقدام كنند.

به گزارش مهر، دكتر توكلي اضافه كرد: فهرست پذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي نيمه متمركز سال 85 نيز در ويژه نامه چهارشنبه 5 مهر ماه 85 منتشر خواهد شد تا معرفي شدگان بر اساس زمان پيش بيني شده ساير مراحل گزينش را طي كنند.