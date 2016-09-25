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۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۴

تولیت آستان قدس رضوی:

معنویت نیروی های مسلح ایران را از دیگر کشورها متمایز کرده است

معنویت نیروی های مسلح ایران را از دیگر کشورها متمایز کرده است

مشهد ـ تولیت آستان قدس رضوی گفت: وجه تمایز ارتش و نیروهای مسلح ما نسبت به نیروهای مسلح کشورهای دیگر قدسی بودن آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ سید ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه در مراسم بزرگداشت شکست حصر آبادان در قرارگاه لشکر ۷۷ پیروز ثامن‌الائمه اظهار کرد: عالم همه در محضر خداست و اراده خداوند در همه ذرات وجود هستی حاکم است؛ انسان سالک اگر با نگاه متفکرانه به هستی بنگرد معرفت النفس، معرفت‌الله و معرفت‌الحجه به او افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: تقدس متعلق به خداست و قداست فقط در پرتو قدوس که بخشی از عالم وجود است رقم می‌خورد زیرا قدسیت فقط از آن خداست.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: نظام مقدس، دفاع مقدس، ارتش و بسیج مقدس و قضا و اجزای حکومتی قداست دارد و این قداست را از محضر قدوس اخذ می‌کند، لذا وجه تمایز ارتش و نیروهای مسلح ما نسبت به نیروهای مسلح دیگر قدسی بودن آن است.

وی با بیان اینکه دفاع ما نسبت به سایر دفاع‌ها نیز در جهان مقدس است، عنوان کرد: رمز این قدسیت در شاکله نظام سازی مبتنی بر قرآن و اتصال به وحی نهفته است.

رئیسی ساز و کار مقدس که در نظام ما بیان شده است را رمز اول قدسیت دانست و بیان کرد: همانگونه که حضرت امام (ره) فرمودند «ولایت‌فقیه همان حکومت رسول‌الله و امیرالمؤمنین است» یعنی حکومت متصل به وحی است.

کد مطلب 3778222

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