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۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۱

با خروج اداره دخانیات از محل مدرسه؛

مشکل فضای آموزشی برای ۱۶۰ دانش‌آموز مشگین شهری برطرف شد

مشکل فضای آموزشی برای ۱۶۰ دانش‌آموز مشگین شهری برطرف شد

مشگین شهر - فرماندار مشگین شهر با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای ۱۶۰ دانش آموز این شهرستان با استقرار اداره دخانیات در محل مدرسه گفت: مشکل فضای آموزشی برای این دانش‌آموزان برطرف شد.

ابراهیم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با توجه به استقرار اداره دخانیات در محل مدرسه، ۱۶۰ دانش‌آموز دختر مقطع ابتدایی مدرسه حضرت سکینه (س) در اولین روز سال تحصیلی با مشکل مواجه شده بود.

وی افزود: با پیگیری مسئولان شهرستان از جمله دادگستری و امام جمعه شهرستان به صورت موقت ساختمان مدرسه مجدداً در اختیار آموزش‌وپرورش قرار گرفت تا دانش‌آموزان بتوانند به کلاس درس برگردند.

فرماندار مشگین شهر با تأکید به اینکه این ساختمان متعلق به آموزش‌وپرورش نیست و در سال‌های اخیر به صورت امانی در اختیار این اداره کل قرار گرفته است، اضافه کرد: ما به دنبال تکمیل دو پروژه مدرسه‌سازی هستیم تا ساختمان به اداره دخانیات تحویل شود.

امامی متذکر شد: در استفاده امانی مجدد از ساختمان اداره دخانیات استان نیز همکاری لازم را داشته اما لازم است در آینده محل مدرسه تغییر یابد.

وی با بیان اینکه در این منطقه از شهر مشگین شهر دو پروژه مدرسه‌سازی نیمه‌تمام شهدای فرهنگیان و مدرسه مسکن مهر داریم، اضافه کرد: لازم است نوسازی مدارس و آموزش‌وپرورش پیگیر تکمیل این دو مدرسه باشند.

فرماندار مشگین شهر متذکر شد: دبستان ابتدایی دخترانه حضرت سکینه (ع) ۱۶۰ دانش‌آموز دارد که بدون مشکل به سر کلاس‌های درس بازگشتند.

کد مطلب 3778235
محمد میرزایی ناطق

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