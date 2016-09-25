به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح یکشنبه در جمع بسیجیان و پاسداران بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در دوران دفاع مقدس نقش بسار مهمی در دفاع از این آب و خاک داشت و مردان این سرزمین دلوارمردانه در مقابل دشمنان ایستادگی کردند.

وی از بوشهر به عنوان دلیران و قهرمانان مبارزه با شیطان‌ها و کانون دلیری، مردانگی و غیرت نام برد و اضافه کرد: استان بوشهر رزمگاه دلیرمردانی همچون رئیسعلی دلواری و شهید مهدوی و . . . بوده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان اشاره کرد و ادامه داد: دشمن تمام تلاش خود را می‌کند تا اتحاد و هم‌دلی در دنیای اسلامی شکل نگیرد.

وی با اشاره به اینکه ایران دنبال جنگ نیست و در منطقه با بردباری و حکمت با حوادث برخورد می‌کند، خاطرنشان کرد: شرایط امروز بسیار حساس است و شرایطی کمتر از دوران دفاع مقدس را شاهد نیستیم.

رضایی با اشاره به اینکه اقتدار نظام اسلامی عرصه را برای استکبار و صهیونیسم تنگ کرده است، افزود: سرمایه‌گذاری غرب طی ۷۰ سال اخیر نقشه شومی را برای کشورهای اسلامی کشده است و تلاش دارند که مکه، مدینه، قدس و کربلا را تسخیر کنند.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای جدایی این چهار نقطه مهم اسلامی از جهان اسلام، تاکید کرد: دشمن قلب اسلامی را هدف قرار داده است و با ایجاد رژیم صهیونیستی در ۷۰ سال قبل این نقشه را پیش بردند و سپس وهابیت را در همسایگی آن ایجاد کردند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه غرب می‌خواهد با صهیونیست ها و پشتیبانی وهابیت شعار نیل تا فرات را محقق کنند، گفت: در حالی که با همراهی آل سعود و صهونیزم رویای نیل تا فرات در حال تحقق بود، انقلاب اسلامی در همین منطقه محقق شد و لرزه بر وجود صهیونیسم، وهابیت و آمریکا انداخت.

وی بیان کرد: بعد از انقلاب نیز دیوانه‌ای به نام صدام را پیدا کردند تا به ایران حمله کند و همه کشورها از جمله عربستان، اسرائیل، آمریکا، انگلیس، روسیه، چین، آلمان پشت او قرار گرفتند تا ایران اسلامی را نابود کنند.

رضایی با اشاره به اینکه دوران دفاع مقدس باعث تنومندتر شدن درخت انقلاب اسلامی شد، اضافه کرد: دشمن در دوران دفاع مقدس به اهداف خود برای تحقق نابودی ایران دست نیافت و اقتدار ایران روز به روز بیشتر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: توانمندی و اقتدار ایران اسلامی به گونه‌ای است که ناوهای آمریکایی از قایق‌های تندروی ایران ترسی بزرگ دارند چرا که دریادلانی در این قایق‌ها هستند که خودشان را فدای ایران و اسلام کرده‌اند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران اسلامی توطئه‌های آمریکایی‌ها را به خودشان برگردانده است، تصریح کرد: در جنگ ۳۳ روزه به عنوان آخرین تلاش اسرائیل به خوبی مشخص شد که کار این رژیم پوشالی به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه امروز عراق، سوریه، یمن و بحرین به یک فلسطین دیگر تبدیل شده‌اند، ادامه داد: آمریکا می‌خواهد خلاء اقتدار اسرائیل را با عربستان و وهابیت پر کند.

رضایی با اشاره به اینکه حکام آل سعود در بسیاری از حوادث تلخ منطقه نقش دارند، افزود: دشمن از هر ظرفیتی برای ضربه‌زدن به امنیت ایران اسلامی استفاده می‌کند و استفاده از منافقین، دموکرات‌ها، کومله، اشرار، داعش، جیش‌النصره و احرار شام از جمله این تلاش‌ها است.