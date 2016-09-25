برگزاری جشنواره شیوه های نوین تدریس معارف دین«شکوه اندیشه»درگیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیلمان پور ابراهیم در نشست با خبرنگاران که صبح یکشنبه برگزار شد با اشاره به برگزاری جشنواره استانی شیوه های نوین تدریس معارف دین «شکوه اندیشه»، اظهار کرد: این جشنواره هفتم مهرماه امسال در مجتمع شهید مطهری به صورت استانی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این جشنواره با هدف تجلیل از مفاخر و فعالان عرصه دین است، افزود: طی دو سال گذشته استان گیلان به صورت ملی میزبان برگزاری این جشنواره بود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی وهنری مساجد گیلان گفت: استان گیلان دارای مفاخرو علمای بزرگی در حوزه دین است که متاسفانه بسیاری از این افراد ناشناخته مانده اند و یکی از اهداف برگزاری این جشنواره معرفی این افراد در چهار محور اعتقادات، اخلاق، احکام و قرآن است.

وی با بیان اینکه در این جشنواره ازتعداد ۷۰ نفر از پیشکسوتان حوزه دین که مولف کتاب های مذهبی بوده یا از روش خاصی در انتقال مفاهیم دینی استفاده کرده اند تقدیر و تجلیل به عمل می آید، بیان کرد: این جشنواره به صورت دو مرحله شهرستانی و استانی برگزار می شود.

پور ابراهیم با اشاره به اینکه جشنواره با قرائت پیام آیت الله جعفر سبحانی آغاز می شود، تصریح کرد: آیت الله رسولی محلاتی نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان و حجت الاسلام سلیمانی دبیرستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد نیز ازسخنرانان این جشنواره هستند.

وی در ادامه از راه اندازی دبیرخانه دائمی این جشنواره در استان گیلان اشاره کرد و گفت: با راه اندازی این دبیرخانه بانک اطلاعاتی استان تقویت و افرادی علاقه مند به حضور در این زمینه جذب می شوند.

به گفته این مسئول در این جشنواره از خانواده علمای بزرگ گیلانی همچون آیت الله امنیان، آیت الله محمدی گیلانی و آیت الله احسانبخش نیز تقدیر به عمل می آید.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیلان یادآورشد: درنظر است در این جشنواره از خانواده آیت الله مسلم قلی پور شهید حادثه منا که ۸۳ جلد کتاب نیز نوشته است تجلیل و تقدیر شود.