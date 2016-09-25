پرسپولیس روز جمعه در ورزشگاه حافظیه شیراز بازی می کند

غلام علی هنرپیشه در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مرحله اول بازی های حذفی کشور، گفت: تیم قشقایی شیراز بعد از ظهر جمعه میزبان پرسپولیس تهران خواهد بود.

وی ادامه داد: اعلام رسمی برگزاری این بازی در شیراز به هیئت فوتبال رسیده است.

رئیس هیئت فوتبال استان فارس تاکید کرد: این بازی از سری مسابقات جام حذفی کشور در مرحله نخست است.

هنرپیشه در خصوص وضعیت تماشاگران برای حضور در این بازی نیز گفت: تیم پرسپولیس پس از حدود سه سال است که به شیراز سفر می کند بنابر این به طور حتم با استقبال فراوان تماشاگران استان فارس وحتی استانهای همسایه مواجه خواهیم شد.

وی تاکید کرد: طی روزهای آینده جلساتی در این راستا برگزار می شود که برنامه ریزی مشخصی برای حضور تماشاگران و خبرنگاران در ورزشگاه داشته باشیم.