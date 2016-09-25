رزمایش پدافند پرتویی در کاشان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد جوزی صبح یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص جزئیات برگزاری رزمایش پدافند پرتویی در منطقه عمومی کاشان، نطنز و آران و بیدگل که هم اکنون در این منطقه در حال برگزاری است، اظهار داشت: این رزمایش با محور پدافند غیرعامل صبح امروز آغاز شد.

وی با بیان اینکه توجه به توانمندی کشور در حوزه هسته ای از جمله دلایل برگزاری این رزمایش بوده است، تصریح کرد: حوزه هسته ای، برای اغلب مردم ناشناخته است و باید اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به منظور توانمندسازی مردم در مواجهه با حوادث در چنین مواردی، انجام گیرد که برگزاری این رزمایش یکی از راه های رسیدن به این مهم به شمار می رود.

سخنگوی رزمایش پدافند پرتویی حضرت روح‌الله افزود: برای کاستن از بار منفی اثرات روانی چالش هایی که در مواقع خاص در حوزه هسته ای رخ می دهد، باید آمادگی مردم را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: ساختارهای مورد نیاز و نیز ظرفیت های لازم برای ایجاد این آمادگی و نیز فعال سازی توانمندی ها باید از طریق سازمان پدافند غیرعامل دنبال شود که در همین راستا، این سازمان مسئولیت ارتقا مقاومت مردم در شرایط بحرانی در حوزه پرتویی را بر عهده دارد.

جوزی تاکید کرد: افزایش هماهنگی و سازماندهی بین دستگاه های امنیتی، اجرایی و نظامی و انتظامی در صورت بروز حوادث حوزه هسته ای از دیگر اهداف برگزاری این رزمایش است.

وی با بیان اینکه رزمایش پرتویی حضرت روح الله، در دو حلقه ۱۴ و هشت کیلومتری نسبت به مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن برگزار می شود، تاکید کرد: پس از پایان این رزمایش با بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده می توان، نقاط قوت و ضعف را شناسایی و برای رفع آن اقدام کرد.