به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «زندگی سالم» در 10 فصل تنظیم شده، به موضوع «ضروریات شش‌گانه حفظ سلامتی در طب سنتی- اسلامی» می‌پردازد و شامل مبانی طب سنتی- اسلامی، مزاج‌شناسی، سبک زندگی، حفظ سلامتی و... است. این کتاب توسط انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) و به اهتمام مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید منتشر شده است.

این کتاب مخاطب را با اصول ضروری حفظ سلامتی که عبارت‌اند از آب‌وهوا، ورزش، غذا، خواب و بیداری، عوارض روانی، دفع مواد زائد، حمام و نظافت صحیح آشنا خواهد کرد.

شاید«زندگی سالم» مقدمه‌ای باشد بر تجدید عهدی که بشر با طبیعت و بدن خود و خدای خود بسته و در عصر جدید آن را فراموش کرده است. بشری که در نوامیس خلقت دست برده و حرث و نسل را به نابودی کشانده است بشر جدید نه‌تنها غذای انسان‌ها بلکه غذای حیوانات و گیاهان را هم صنعتی و شیمیایی کرده است؛ نه‌تنها درمان انسان بلکه درمان بیماری حیوانات و آفات گیاهان‌ هم با دارو و سموم شیمیایی است. انگار خدا برای هیچ‌یک از این‌ها فکری در طبیعت نکرده است.

چاپ دوم این کتاب در ۳۰۸ صفحه و به قیمت ۱۴,۰۰۰ تومان در تابستان ۹۵ منتشر شده است.