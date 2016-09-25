فروش ۳۱۲میلیون تومانی صنایع دستی درنهمین نمایشگاه سراسری کرمانشاه

پروانه حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، از فروش قابل توجه صنایع دستی در نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در استان کرمانشاه خبرداد.

وی افزود: این نمایشگاه از ۲۹ شهریور تا دوم مهر با حضور هنرمندانی از استان های مختلف کشور برپا بود و در ۱۱۵ غرفه صنایع دستی این هنرمندان به نمایش گذاشته شد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه ، میزان فروش صنایع دستی در این نمایشگاه را از ۲۹ شهریور تا دوم مهر حدود ۳۱۲ میلیون تومان اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: علی رغم مخالفت با برگزاری این نمایشگاه به دلیل نامناسب دانستن زمان برگزاری، استقبال خوبی از آن صورت گرفت و شاهد فروش خوبی بودیم.

حیدری با ابراز خرسندی از استقبال صورت گرفته از نمایشگاه نهم گفت: خوشبختانه طی سال های اخیر استقبال قابل توجهی از صنایع دستی صورت می گیرد و مردم به این سمت گرایش دارند.

وی اشاره ای نیز به اهداف برگزاری نمایشگاه فوق داشت و گفت: توانمندسازی هنرمندان صنایع دستی، تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و تبادل فرهنگی از مهمترین این اهداف بود.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه اشاره ای نیز به برگزاری دوره های ورکشاپ در حین برگزاری نمایشگاه داشت و آن را فرصت خوبی برای معرفی صنایع دستی دانست.