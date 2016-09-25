به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مصطفی کواکبیان نمایده مردم تهران در تذکری نسبت به عدم تقدیر از اعضای فراکسیون امید در مراسم بزرگداشت ایثارگران مجلس انتقاد کرد.

وی گفت: در فراکسیون امید یکی از نمایندگان برادر سه شهید است و برخی افراد جانباز و آزاده هستند اما کسانی که امروز به عنوان و ایثارگر در مجلس مورد تقدیر قرار گرفتند از یک جناح خاص بودند.

وی تصریح کرد: گویا دفاع مقدس هم جناحی شده است.

کواکبیان همچنین گفت: هیات رئیس مجلس مانع تشکیل فراکسیون دیپلماسی انقلابی شده است.

وی خطاب به نمایندگان منتقد قرارداد پیوستن ایران به FATF گفت: افرادی که انتقاد می کنند گویا فراموش کردند که شورای نگهبان این موضوع را تصویب کرده است.

وی با بیان اینکه همه مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تایید رهبری می رسد گفت: بحث را جناحی و سیاسی نکنید و مثل برجام با آن برخورد نکنید.