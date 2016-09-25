قدردانی خانواده افشار از مسجدجامعی/ نصب سنگ قبر جدید به زودی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، نوشت: صبح امروز یکشنبه بر سر مزار دکتر ایرج افشار حاضر شده و با مسوولان بهشت زهرا (س) در مورد اتفاق ناگوار پیش آمده برای سنگ مزار وی صحبت کردم.

مطابق اعلام این عضو شورای شهر تهران، مقرر شد طی چند روز آینده سنگ مزار جدید با همان کیفیت و طرح سابق (امضای مرحوم ایرج افشار و خط جناب آقای محمد احصایی) آماده و نصب شود.

مسجدجامعی همچنین نوشت: ضمناً لازم به ذکر است که مسئولان بهشت زهرا (س) پیگیر اتفاق ناگوار پیش آمده هستند.

در پی این اقدام مسجدجامعی، خانواده زنده‌یاد ایرج افشار ضمن تحسین اقدام این عضو شورای شهر، ابراز امیدواری کردند که مشکل به وجود آمده به زودی برطرف شود.

در متنی که بهرام، کوشیار و آرش افشار، پسران مرحوم ایرج افشار آن را خطاب به مسجدجامعی نوشته و برای انتشار در اختیار خبرنگار مهر قرار داده‌اند، آمده است: مفقود شدن سنگ مزار مرحوم پدرمان ایرج افشار حادثه تلخی بود. تلخ بود چون نشانه‌ای بود از تزلزل مبانی اخلاقی مورد احترام مردم فرهنگ دوست ایران. حضور شما بر مزار ایشان نشان داد که شورای شهر تهران آشکارا در برابر اینگونه بی‌اخلاقیها حساس است. وعدۀ جنابعالی و مسئولان خدمتگزار سازمان بهشت زهرا (س) مبنی بر بررسی این واقعه و بازسازی سنگ مزار آن مرحوم خبری دلگرم کننده برای ما و دوستداران فرهنگ اخلاق مدار ایران است. از شما و مدیریت سازمان بهشت زهرا(س) سپاسگزاریم و دستتان را به گرمی می فشاریم.

به گزارش مهر، روز جمعه ۲ مهرماه آرش افشار در گفتگویی با خبرنگار مهر از مفقود شدن سنگ قبر پدرش خبر داده بود. به گفته وی، در حالی که هفته گذشته آسیبی به مزار پدرش وارد نشده بود، سنگ قبر او طی روزهای منتهی به آخر هفته، مفقود شده بود.

یادآوری می‌شود، ابتدا قرار بود مرحوم ایرج افشار در داخل مقبره خانوادگی دفن شود اما عده‌ای از دوستان و دوستداران وی به خانواده مراجعه و درخواست کرده بودند که وی در محوطه بیرونی مقبره خانوادگی به خاک سپرده شود تا علاقه‌مندان هر گاه بخواهند بتوانند بر سر مزار وی حاضر شوند که با این درخواست موافقت شده بود.