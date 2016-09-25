شاهرود میزبان اردوی تیم ملی والیبال ساحلی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرفانی ظهر دوشنبه در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی اقامت اردوی تیم ملی والیبال ساحلی در شهرداری شاهرود، با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های خوب مجتمع فرهنگی و ورزشی این سازمان در بخش ورزش های ساحلی، بیان داشت: این مجموعه با توانمندیهای خود می تواند برای اردوی آمادگی والیبال ساحلی فضای خوبی را فراهم کند.

وی از برخورداری این مجموعه به لحاظ امکانات به روز و استانداردهای بین المللی خبر داد و افزود: مجموعه ورزشی شهرداری شاهرود، آماده میزبانی مسابقات ملی است.

شاهرود ظرفیت ویژه ای در ورزش‌های ساحلی دارد

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه استان سمنان ساحلی ندارد اما از پتانسیل بالایی در راستای مسابقات ساحلی در کشور برخوردار است، گفت: زمین ورزش های ساحلی مجموعه شهرداری با وجود کمبودها در حوزه اقتصادی، می تواند تاثیر بسزایی در رونق ورزش شهرستان داشته باشد.

میرفانی با بیان اینکه استفاده بهینه از مجموعه فرهنگی و ورزشی شهرداری شاهرود می تواند در توسعه و ارتقای زمینه های ورزشی این مجموعه موثر باشد، ابراز داشت: در آینده نزدیک شاهد پیشرفت این مجموعه برای توسعه بازی های ساحلی در شاهرود خواهیم بود.

وی با اشاره به توانمندی های این مجموعه ورزشی اضافه کرد: شاهرود با برگزاری اولین مسابقات والیبال ساحلی استان ثابت کردکه با وجود عدم دسترسی به ساحل، از استانداردهای بین المللی در این زمینه برخوردار است.

مجموعه ورزش های ساحلی شاهرود استاندارد است

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود نیز در این جلسه با اشاره به اینکه مجموعه ورزشی شهرداری این شهر یکی از بهترین ظرفیت های ورزش های ساحلی استان سمنان است، گفت: این مجموعه ورزشی در زمره داشته های ما در زمینه برگزاری مسابقات استانی و کشوری خود گردان محسوب می شود.

مجید محمدی در ادامه گفت: خوشبختانه مسئولان استانی و شهرستانی در راستای آماده سازی امکانات ویژه ورزش های ساحلی اهتمام ویژه ای داشته و زمین والیبال ساحلی در شاهرود، سمنان و گرمسار از جمله این امکانات است.

وی ضمن اشاره به ایجاد بستر لازم برای انجام بازی های ساحلی در شاهرود، گفت: با حضور اردوی تیم ملی نوجوانان والیبال ساحلی کشور امیدواریم به زودی شاهد برگزاری مسابقات کشوری در این مجموعه باشیم.

امکانات ساحلی استان سمنان مطلوب است

دبیر هیئت والیبال استان سمنان در این جلسه با اشاره به اینکه امروز در دنیا مهم نیست شهری که ساحل ندارد میزبان مسابقات ساحلی باشد، گفت: اقامت اردوی تیم ملی نوجوانان والیبال ساحلی در شاهرود نشان دهنده وجود امکانات به روز و استانداردهای بین المللی در این شهرستان است.

امیر عرب اسماعیلی با بیان این مطلب که حضور بازیکنان والیبال ساحلی این شهر در کنار تیم ملی اقدامی در خور توجه است، ابراز داشت: امیدواریم شاهد پیشرفت روز افزون والیبال ساحلی شاهرود باشیم.

مجموعه ورزشی شهرداری شاهرود واقع در مجموعه بحران این شهر در سال جاری افتتاح و دارای امکانات ورزشی ساحلی است.