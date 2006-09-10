ارائه 7 ميليارد ريال خدمات حمايتي بلاعوض به افرادي عادي و داوطلبان هلال احمر

حسين زاجكاني ها در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: در مدت زمان ياد شده طي 223 فراخوان از 15 هزار و 933 نفر از مردم جهت عضويت افتخاري در جمعيت هلال احمر از مراكز استان ها و شعب تابعه اين جمعيت دعوت به عمل آمده است.

وي گفت: علاوه بر اين 11 هزار و 216 نفر در قالب 958 نفر عضو و 10 هزار و 258 نفر داوطلب در 3 ماهه اول امسال از سوي سازمان داوطلبان انجام شده ، به طوري كه در اين مدت ، سازمان داوطلبان داراي 162 هزار و 622 نفر عضو و داوطلب در سراسر كشور بوده است.

به گفته زاجكاني ها ، در مدت زمان مذكور ، همچنين 2 ميليارد و 527 ميليون و 272 هزار و 559 ريال كمك هاي نقدي و غير نقدي توسط اعضا ، داوطلبان و خيرين جمعيت هلال احمر جمع آوري و از اين ميزان 7 ميليارد و 124 ميليون و 319 هزار و 313 ريال خدمات حمايتي بلاعوض شامل مستمري ، كمك هاي نقدي مقطعي و يا موردي ، جهيزيه ، پوشاك ، مواد خوراكي ، بن ، هزينه سفر و اقامت موقت افراد در راه مانده و نيز خدمات درماني شامل هزينه خدمات سرپايي و بستري ، دارو و توانبخشي ارايه و تعداد 95 هزار و 351 نفر از اين خدمات بهره مند شده اند.

رئيس سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر اضافه كرد: در راستاي ارايه تسهيلات صندوق وام قرض الحسنه مددجويان اين سازمان شامل وام اشتغال و خودكفايي ، درمان ، ازدواج ، دانشجويي و ديه مبلغ 7 ميليارد و 766 ميليون و 60 هزار ريال به 4 هزار و 377 مورد از مددجويان واجد شرايط دريافت اين وام ها پرداخت شده است. البته در اين مدت وام دانشجويي با مبلغ 2 ميليارد و 828 ميليون و 700 هزار ريال بيشترين درصد پرداخت وام ها را به خود اختصاص داده است.

زاجكاني ها يادآور شد: در 3 ماهه اول سال جاري ، 172 هزار و 75 ساعت خدمت داوطلبانه توسط داوطلبان جمعيت هلال احمر ارايه شده است. همچنين سازمان داوطلبان در اين مدت با 59 سازمان غير دولتي طي انعقاد 43 توافقنامه و اجراي 45 پروژه ارتباط برقرار كرده و در انجام پروژه هاي خود از كمك اين سازمان ها بهره برده است. علاوه بر آن 126 هزار و 561 پروژه و فعاليت داوطلبي با مشاركت اعضا و داوطلبان سازمان داوطلبان در سراسر كشور به اجرا درآمده است.

وي در رابطه با تعامل اين سازمان با مراكز استاني هلال احمر ، اظهار داشت: تعامل داوطلبان هلال احمر در شعب و مراكز استان ها و دعوت از 233 واحد توليدي ، توزيعي و مشاركت اعضا و داوطلبان جمعيت از ديگر فعاليت هاي سازمان داوطلبان در مدت زمان ياد شده است.

رئيس سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر با اشاره به انعقاد توافقنامه ميان سازمان داوطلبان هلال احمر با سازمان انتقال خون در سال جاري ، يادآور شد: در نتيجه تعامل همكاري دو سازمان در سه ماهه اول امسال، 52 پايگاه ثابت انتقال خون در بعضي از جمعيت مراكز استان ها و شعب تشكيل و نيز 10 هزار و 879 واحد خون طي 194 فراخوان در مراكز استان ها و شعب تابعه هلال احمر به سازمان انتقال خون كشور اهدا شد.

زاجكاني ها در ادامه به پذيرش 12 كودك در 5 مجتمع فرزندان تحت حضانت در اين سازمان و واگذاري 9 كودك به مراكز و خانواده هاي واجد شرايط متقاضي فرزند خواندگي يا والدين از سوي سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر در 3 ماهه اول امسال خبر داد و گفت: در حال حاضر تعداد 199 كودك در اين مجتمع ها تحت حضانت و نگهداري هستند.