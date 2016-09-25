جمشید حمزه زاده به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت روز گردشگری به هتلها اعلام کرده ایم که تخفیف بدهند. مدیران هتلهای یک تا ۵ ستاره در استانهای کشور نیز به نسبت عرضه و تقاضای موجود از ده تا ۵۰ درصد تخفیف را تا پایان این هفته مد نظر قرار داده اند.

وی ادامه داد: شهرهایی که مسافران کمتری دارند معمولا هتلداران در ایام مختلف سال به مسافران اتاق با تخفیف زیاد می دهند و این موضوع تنها منوط به هفته گردشگری نمی شود. هر هتلدار نسبت به بازاری که با آن مواجه است تخفیف هایی را برای جذب مسافر در نظر می گیرد گاهی یک استان تخفیف کمتر و گاهی یک استان تخفیف بیشتر را در نظر می گیرد.