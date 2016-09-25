به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی عصر یکشنبه در آیین معارفه امام جمعه جدید جزیره هرمز با بیان اینکه نماز جمعه سنگر ارزشمندی برای توسعه ارزش‌های دینی و اخلاقی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، گفت: تمام تلاش ما ترویج فرهنگ نماز در بین آحاد افراد جامعه است.

وی با تاکید بر حضور پررنگ مسئولان در نماز وحدت آفرین جمعه، افزود: یکی از اهداف دشمن ضربه زدن به ارزش‌های دینی و اخلاقی مسلمانان بوده و با حضور در نماز جمعه و ترویج فرهنگ نماز اهداف دشمنان خنثی می‌شود.

وی ادامه داد: نماز جمعه خار چشم فتنه گران و دشمنان است و باید باقی بماند تا انقلاب باقی بماند.

امام جمعه بندر عباس نماز جمعه را قرارگاه فرهنگی هر شهر دانست و گفت: خطبه های نماز جمعه نقش مهمی در مصونیت بخشی جامعه دارد. تعبیری که در قرآن برای نماز جمعه آمده است سعی و تلاش و برنامه ریزی برای حضور در نماز جمعه می باشد.

وی با تاکید بر اهمیت و جایگاه نماز جمعه، بیان داشت: دو خطبه نماز جمعه نقش مهمی در مصونیت بخشی جامعه ایفا می کند که در خطبه اول نشر و گسترش معارف دینی و تقوا است.

امام جمعه بندر عباس تقوا را سپری در برابر تهاجم فرهنگی دانست و تصریح کرد: اگر مردم شهر با حضور در نماز جمعه و با بهره گیری از معارف دینی و تقوا در سنگر تقوا قرار بگیرند از تهاجم فرهنگی مصون خواهند ماند.

نماینده ولی فقیه درهرمزگان گفت: نماز جمعه از جمله نمازهایی است که به عنوان نماز حکومتی مطرح می شود در حقیقت نقش اصلی خطبه نماز این است که جریان های روز که به حکومت آسیب می زند باید بازگو و روشنگری شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان اظهارداشت: امام خامنه ای نماز جمعه را قرارگاه ایمان، قرارگاه تقوا، قرارگاه بصیرت و قرارگاه اخلاق نام بردندو باید از این قرارگاه به خوبی در جهت جامعه ای بهره ببریم .

آیت االله نعیم آبادی با اشاره به تعبیر امام خامنه ای از نام بردن قرارگاه برای نماز جمعه، بیان کرد: وقتی از قرارگاه نام می بریم یعنی باید چیزی فتح شود یعنی دشمن با تهاجم فرهنگی خود حمله کرده و همه باید جمع شوند و به مقابله با این تهاجم برخیزند.

وی تصریح کرد: در این قرارگاه فرهنگی امام جمعه به عنوان منبر قرارگاه است و همه مدیران، مسئولین، نظامی ها به عنوان فرماندهان قرارگاه باید دست به دست هم دهند و در این قرارگاه نقش آفرینی کنند.

آیت الله نعیم آبادی با بیان اینکه قرارگاه فرهنگی در جزیره هرمز شکل گرفته است، اذعان کرد: باید با کمک هم گام موثری در قرارگاه فرهنگی نماز جمعه برداریم.

وی اظهارداشت: هر جمعه ای که در نماز جمعه شرکت می کنیم در حقیقت با امام زمان(عج)، رهبری و شهدا پیمان مجدد می بندیم.

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی با بیان اینکه در هر شرایطی باید سنگر نماز جمعه را حفظ کنیم، گفت: دشمن دارد برنامه ها و حضور مردم را رصد می کند و هرگاه نماز جمعه کمرنگ شود به تحلیل آن خواهند پرداخت.

وی حضور جدی مسئولان و مردم را در نماز جمعه خواستار شد و افزود: مسئولان باید در صف اول نماز جمعه باشند تا مردم حضور آنها را ببینند.

وی امام جمعه و ستاد نماز جمعه را سه گروه نقش آفرین در نماز جمعه عنوان کرد و ادامه داد: ستاد نماز جمعه با آماده سازی برای برپایی نماز بدون هیچ توقع و دستمزدی کار بسیار بزرگی می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان بیان کرد: در نماز جمعه وظیفه داریم مسائل جامعه را تبیین کنیم و هم از عملکرد خوب دولت تقدیر کنیم و هم اگر مسائلی وجود دارد انتقاد سازنده و به جا داشته باشیم.

آیت الله نعیم آبادی با یاد آوری رشادت های رزمندگان و ایثارگران جزیره هرمز در دفاع مقدس تصریح کرد: استقلال طلبی و عزت و سربلندی امروز و فردای ما از حماسه ایثار و فداکاری شهدا ، جانبازان و آزادگان و ایثار گران دوران دفاع مقدس سرچشمه می گیرد و دفاع مقدس ملت ایران برگرفته از عاشورا بود و رزمندگان ما ادامه دهنده نهضت حسینی بودند.

وی با بیان اینکه آرامش امروز کشور مدیون خون شهداو رشادتهای رزمندگان است ، بر قدردانی از خانواده های شهدا و جانبازان که یادگار دوران هشت سال دفاع مقدس هستند تاکید کرد.

حجت الاسلام مهدی دری به عنوان امام جمعه جدید جزیره هرمز معرفی و از زحمات سه ساله حجت الاسلام محمد کاظم مناقبیان با اهدای لوح تقدیر و تشکر کردند.

حجت الاسلام مناقبیان هفته گذشته به عنوان امام جمعه شهرستان جاسک منصوب شد.