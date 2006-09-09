اروپا با مهلت دو هفته اي توپ را به زمين ايران انداخت / ايران براي ادامه تحقيقات و غني سازي تضمين بگيرد

مهدي مطهرنيا در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر در خصوص مهلت دو هفته اي تعيين شده از سوي اروپا براي تعليق غني سازي در ايران توضيح داد: كشورهاي گروه 1+5 به ويژه آمريكا و اروپا در يك برنامه تنظيم شده مبتني بر تقسيم كار بين المللي به منظور اغناي افكار عمومي و زمينه پروري براي ورود به مرحله سخت تر برخورد با ايران در چارچوب پيشنهادات خود هستند.

وي افزود: تدبير جمهوري اسلامي ايران در پاسخ غيرمستقيم به بسته پيشنهادي و طرح سئوالات و ابهامات موجود راجع به آن، اروپا را بر آن داشت كه با توجه به اين واقعيت كه ايران بايد ازحق مسلم خود بهره مند شود از يك سو با عنايت به فشار آمريكا از سوي ديگر، دادن يك فرصت دو هفته اي خود را از بن بست موجود خارج كند.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه با اين مهلت دوهفته اي اروپا در حقيقت تلاشي كرد كه توپ را به زمين ايران بياندازد گفت: به نظر مي رسد نقطه گره پرونده هسته اي ايران يعني تعليق غني سازي اورانيوم در چارچوب كسب پرستيژ ازسوي ايران و آمريكا در عرصه بين المللي معنا شده است.

وي افزود : هر يك از دو كنشگر اصلي در اين نقطه به دنبال اثبات خويش نزد افكار عمومي جهان و نخبگان هستند درحاليكه پرونده هسته اي ايران از پيچيدگي خاصي برخوردار نيست.

مطهرنيا به سياست برزيل در نزديك شدن به مجامع بين المللي و آمريكا براي پيشبرد اهداف هسته اي خود اشاره كرد و گفت: برزيل با اين سياست توانست به دستاوردهاي اخير در غني سازي دست يابد در حاليكه ايران با وجود شفاف سازي بي سابقه و تلاش گسترده در زمينه هسته اي تحت فشارهاي متناوب است.

اين تحليلگر مسائل بين الملل با بيان اينكه اروپا سعي دارد با مهلت دو هفته اي به تهران توپ را به زمين ايران بياندازد و تصميم گيري نهايي را به بعد از ديدار لاريجاني و سولانا موكول كند، اظهار داشت: به نظر مي رسد عطف انرژي هر دو سوي جريان يعني ايران و اروپا بايد به جهت حل نقطه گره يعني رسيدن به يك راه حل مرضي الطرفين در ارتباط با مساله غني سازي اورانيوم باشد.

مطهرنيا تصريح كرد : اين راه حل مي تواند در برگيرنده اجازه به ايران بر ادامه تحقيقات غني سازي و تعليق آن براي مدت زمان كوتاه - مثلا 10 روزه- براي آغاز مذاكرات باشد.

وي در پايان خاطرنشان كرد : از سوي ديگر بايد تضمين داده شود كه در پايان مذاكرات محدود و با زمان بندي مشخص ايران امكان غني سازي صنعتي را خواهد يافت.