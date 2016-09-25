به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عبادیان ظهر یکشنبه در همایش گرامیداشت روز جهانی بهداشت محیط حرفه‌ای بر رعایت بهداشت محیط به ویژه در بیمارستان‌ها تاکید کرد و گفت: باید ایمنی و سلامت مورد توجه همگانی قرار گیرد.

وی از تجهیز تمام بیمارستان‌های استان همدان به دستگاه بی‌خطرسازی زباله خبر داد و گفت: ۲.۵ میلیارد تومان برای تهیه این دستگاه‌ها و ۲ میلیارد تومان نیز برای جانمایی آنها هزینه شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان بابیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان توان خرید دستگاه بی‌خطرساز زباله از نوع پلاسما را ندارد، گفت: دستگاه‌های خریداری شده از سوی سازمان محیط زیست تایید شده است.

وی از برنامه ریزی برای جذب کارشناس بهداشت محیط در بیمارستان‌ها خبر داد و با بیان اینکه متاسفانه بدون کار کارشناسی و صلاحیت نیروهایی اضافه و حجم دولت افزایش یافته است، افزود: دولت باید توانمند و کوچک شود.

عبادیان با تاکید بر بهره مندی از توان سازمان های مردم نهاد در این زمینه گفت: اقداماتی انجام شده تا در مدیریت پسماند بیمارستانی یک سمن به ثبت برسد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه باید ثبت سمن‌ها در زمینه مدیریت پسماند بیمارستانی بیشتر شود، افزود: پیگیری های لازم در این راستا انجام خواهد شد.