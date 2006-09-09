تاكيد مجدد حكيم بر ضرورت اجراي سيستم فدرالي در مركز و جنوب عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، سيد عبد العزيزحكيم در سخناني درمراسم جشن بزرگ نيمه شعبان كه به مناسبت سالروز ميلاد باسعادت منجي عالم بشريت، حضرت امام زمان (عج) درشهركربلا برگزار شد، گفت : كساني كه سيستم ايالتي كردن دركردستان را مي پذيرد، بايد ايالتي شدن مركز و جنوب وساير مناطق عراق را هم بپذيرند.

رئيس بزرگترين فراكسيون پارلمان عراق افزود : فدراليسم درخواست توده مردم عراق است و ما با قدرت از آن حمايت مي كنيم ، زيرا آن تضمين كننده براي جلوگيري از بازگشت رژيم ديكتاتوري است و اين حق همه است كه از آن برخوردار شوند، لذا سيستم فدرالي منجر به ثبات اوضاع درعراق و اميدواري عراقي ها مي شود.

سيد عبدالعزيز حكيم براي اثبات سخنانش به الگوي فدرالي دركردستان اشاره كرد و گفت : اين الگوشاهد خيزش بزرگي بود و نشانگر موفقيت آميزبودن اين سيستم است .

وي آشتي ملي را ضروري دانست، اما گفت : اين آشتي بايد آثارش روشن باشد، زيرا اين طرح نمي تواند، پلي براي بازگشت قاتلان به عراق باشد.

حكيم اواخر سال گذشته در شهر سليمانيه در شمال عراق اعلام كرده بود كه "فدراليسم "گزينه صحيح در كرستان عراق و گزينه صحيح در مركز و جنوب عراق و در بغداد و در هر شهري از شهرهاي عراق است".

اصل فدراليسم يكي ازمفاد قانون اساسي عراق است كه هم اكنون دركردستان عراق اجرا شده و انتظار مي رود كه مجلس نمايندگان عراق كميته اي را براي بازنگري در برخي از مفاد قانون اساسي يا تعديل آن در طول چهار ماه تشكيل دهد.

عدنان محمد سلمان الدليمي رئيس جبهه توافق با 44 كرسي در پارلمان عراق در مخالفت با اصل فدراليسم گفت : جبهه توافق عراق نمي تواند برپايي فدراليسم درجنوب عراق را بپذيرد، زيرا اين مسئله را سبب تسلط يافتن يك كشورخارجي بر جنوب و طمع ورزي تاريخي دراين منطقه از عراق تلقي مي كند.

اين در حالي است كه مارگارت بكت وزير امور خارجه انگليس در دخالت آشكار در امور داخلي عراق از سيد عبدالعزيز حكيم خواست كه از خواسته خود براي برپايي سريع سيستم فدرالي در مركز و جنوب عراق صرف نظر كند.