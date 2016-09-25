به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد با تاکید بر لزوم ساماندهی حمل و نقل مسافر در کشور اظهار داشت: در این بخش انجمنهای صنفی فعال شدهاند و بخشی از امور به آنها تفویض اختیار شده است.
وی همچنین از تدوین دستورالعمل سازمانی جدید خبر داد و بیان کرد: بر اساس این آیین نامه، ارتقا کیفیت خدمات از طریق برندسازی صورت میگیرد به این معنا که کارکنان تعاونیها، رانندگان و حتی اتوبوسها با یک برند واحد در سراسر کشور فعالیت میکنند و همه رانندگان موظف میشوند در یک شبکه سیر همنام مشغول به کار شوند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای عنوان کرد: اگر در شهرستانهای کوچک نیز کار حمل و نقل مسافر انجام شود، متقاضی باید اقدام به عقد قرارداد با نمایندگی یکی از شرکتهای معتبر کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر خدمات توسط شرکتهای همنام ارائه نمیشود و این امر ارزیابی خدمات رسانی به مسافران را ناممکن کرده است.
کشاورزیان در مورد حمل و نقل کالا نیز عنوان کرد: بخش حمل و نقل کالا در هر استان مشکلات خاص خود را دارد به عنوان نمونه یزد در گذشته محدوده بزرگتری داشت اما در دو دهه اخیر شهرستانهای بسیاری شکل گرفته که این شهرستانها به یزد متصل شده اند و با توجه به اینکه طبق آیین نامه، هر شرکت باید در محدوده شهرستان خود فعالیت کند، برخی شرکتها دچار مشکل شده اند.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم با تدوین آیین نامه های جدید حوزه فعالیت آنها را ادغام کنیم اما به جز این مشکل، یکی از اصلیترین مشکلات کشور در سطح کلان در زمینه حمل و نقل کالا، وجود عرضه مازاد بر تقاضا است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: برای ساماندهی وضعیت به ویژه در شرایط رکود باید بخشی از این عرضه مازاد از چرخه خارج شود ضمن اینکه مشکلاتی در زمینه عدم یکنواختی توزیع بار در کشور در فصلهای مختلف سال نیز وجود دارد.
به گزارش مهر، در این مراسم از خدمات محمدرضا بشیری که پیش از این سمت مدیرکلی حمل و نقل و پایانههای استان یزد را داشت تجلیل و محسن صادقیان با ادغام حمل و نقل و پایانهها با راهداری، به عنوان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد معرفی شد.
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