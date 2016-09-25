محرم روزبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان نهاوند دارای پتانسیل بسیار در عرصه ورزش است که بالفعل کردن آن با ساماندهی و سازمان‌دهی رشته ها و حمایت محقق می شود.

وی با اشاره به اینکه ورزش و به خصوص ورزش کشتی آقایان در نهاوند از دیرباز زبانزد بوده است، گفت: با تلاش هیئت های ورزشی بانوان شهرستان نهاوند امروز شاهد رشد بیش‌ازپیش جایگاه بانوان ورزشکار نهاوندی درزمینه های مختلف ورزشی چون فوتسال، فوتبال، والیبال، کنگ فو، کشتی، جودو و غیره هستیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند از راه‌یابی بانوی نهاوندی به مسابقات جهانی آلیش در بلاروس خبر داد و گفت: بانوی ورزش‌کار نهاوندی «مبینا عزیزی» در وزن بزرگ‌سالان راهی بلاروس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این بانو به مدت ۳ روز در اردوها شرکت خواهد کرد، گفت: امیدواریم مبینا عزیزی در مسابقات جهانی نیز حائز رتبه نخست و برتر شود و پتانسیل ورزش نهاوند را به جهانیان بشناساند.