بيژن رويين پور پيشكسوت روزنامه نگاري و كارشناس كشتي درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر ، بيژن رويين پور يكي از قديمي ترين روزنامه نگاران و كشتي نويسان عرصه مطبوعات بود كه بيش از سه دهه در موسسه كيهان فعاليت داشت. وي كه متولد سال 1327 است به دبنال ابتلا به بيماري ديابت دار فاني را وادع گفت.

مراسم تشييع پيكر اين روزنامه نگار و كارشناس كشتي ساعت 9 صبح روز دوشنبه 20 شهريورماه از مقابل ورزشگاه شهيد شيرودي برگزارخواهد شد.

گروه ورزشي خبرگزاري مهر درگذشت اين پيشكسوت روزنامه نگاري را به خانواده آن مرحوم و همكارانمان در موسسه كيهان و روزنامه كيهان ورزشي تسليت مي گويد.