برگزاری کنفرانس مبارزه با مواد مخدر در کابل با حضور ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «افق»، وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و همکاری بین کشورهای منطقه در جهت مبارزه با مواد مخدر، کنفرانس دو روزه ای را در کابل برگزار کرد.

در این کنفرانس «سلامت عظیمی» وزیر مبارزه با مواد مخدرافغانستان، «نصیر احمد اندیشه» معاون وزیرخارجه‌ افغانستان، «شیرخان سلیم زاده» رییس اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان، «اسدالله هادی نژاد»، معاون وزیر کشور ایران و «الکساندر مانتیتسکی» سفیر روسیه در افغانستان به سخنرانی پرداختند.

کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس ضمن تاکید بر گسترش همکاریها در این راستا، اطمینان دادند که از هیچ تلاشی برای مبارزه با مواد مخدر دریغ نخواهند کرد.