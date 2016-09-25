وضعیت رحم اجاره ای و اهدای اسپرم در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اشرف آل یاسین روز یکشنبه در نشست خبری پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران که از ۱۳ تا ۱۶ مهر ماه جاری در مرکز همایش های رازی برگزار می شود، گفت: امسال سال شکوفایی در حوزه درمان نازایی است. زیرا، بر اساس تصمیمات وزارت بهداشت، قرار است ۲۰ بخش درمان نازایی تا آخر امسال در شهرهای مختلف کشور راه اندازی شود.

وی با اعلام اینکه بودجه راه اندازی بخش های جدید درمان نازایی تامین شده است، افزود: قرار است در حدود ۳۰ تا ۳۵ بخش نازایی در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی نیز تجهیز شوند.

رئیس پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، با اشاره به رایگان شدن درمان نازایی با IVF در کشور، توضیح داد: بر اساس تصمیم وزارت بهداشت، هزینه اولین درمان نازایی با این روش رایگان است.

آل یاسین همچنین با اشاره به پوشش بیمه ای داروهای درمان ناباروری، گفت: دو تا سه سال است که داروهای درمان نازایی تحت پوشش بیمه است و بیماران از این بابت هزینه زیادی نخواهند داشت.

وی با اعلام اینکه هزینه انتقال جنین فریز برای اولین درمان نازایی نیز رایگان است، افزود: تا امروز ۲۵۰ نفر برای درمان با IVF ثبت نام کرده اند.

این متخصص زنان و زایمان در مورد روش های درمان ناباروری در ایران، گفت: ما تنها کشوری هستیم که در بحث رحم اجاره ای، جنین اهدایی و اهدای تخمک، توانسته ایم موفق باشیم و موارد زیادی نیز داشته ایم.

وی با اعلام اینکه در مورد اهدای اسپرم هنوز علامت سئوال قرار دارد، افزود: هنوز مشغول بحث و بررسی بر سر مسیرها و روش های اهدای اسپرم در کشور هستیم.

آل یاسین با عنوان این مطلب که برای ۵۰ مورد منجر به تولد نوزاد ناسالم مجوز سقط صادر می شود، گفت: این مجوز با تشخیص متخصص و برای زیر ۲۰ هفته بارداری است.