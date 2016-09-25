به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری همدان با بیان اینکه شورای شهر همدان انسان‌محوری را بر خودرومحوری ارجح می داند، اظهارداشت: بازارچه‌های محلی در راستای بها دادن به شهروندان ایجاد می شود.

وی از راه اندازی تعداد ۶ بازارچه‌ محلی در همدان خبر داد و بابیان اینکه تعداد این بازارچه ها در آینده افزایش می‌یابد، گفت: براساس برنامه ریزی ها در محلات مختلف بازارچه‌های محلی ایجاد می شود تا رفت‌ و آمد مردم به مراکز عرضه میوه و تره‌بار در مرکز شهر کاهش یابد.

گردان با بیان اینکه بازارچه های محلی باید در اکثر محله های شهر همدان راه اندازی شود، گفت: باید تمرکز از میدان اصلی شهر همدان برداشته شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل شورای شهر همدان با بیان اینکه شهرداری همدان با ایجاد بازارچاه‌های محلی و شهرک پزشکان به دنبال تمرکز زدایی از میدان مرکزی این شهر است، گفت: ایجاد این مراکز در کاهش بار ترافیکی خیابان‌های منتهی به بازار اصلی شهر همدان نقش به سزایی دارد.

وی بیان کرد: شهرداری همدان بدنه جوان و خوش‌فکری دارد چراکه اقدامات مفید بسیاری برای شهر انجام داده‌اند که هزینه‌ها را کاهش داده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل شورای شهر همدان بابیان اینکه بازارچه‌های محلی تمام اجناس و مایحتاج مردم را عرضه می کنند، تاکید کرد: نیازسنجی قبل از ایجاد بازارچه‌ها در همدان امری ضروری است و در راستای ساماندهی بازار روزها نیز باید نیازسنجی ها تکمیل شود.

گردان با بیان اینکه حوزه خدمات شهری همدان ۴۰ خدمت مفید را علاوه بر وظایف ذاتی خود در دوره شورای چهارم به شهروندان همدانی ارائه داده است، عنوان کرد: کاهش میزان زباله تولیدی شهر، انتقال پوست‌ فروشان از دباغ‌خانه و خرید تجهیزات جمع‌آوری زباله از جمله این اقدامات بوده است.

وی از نوسازی و بازسازی ۲۲ دستگاه اتوبوس شهری در همدان خبر داد و گفت: درصدد وارد کردن اتوبوس‌های جدید و اتوبوس های برقی به ناوگان حمل نقل عمومی همدان هستیم.