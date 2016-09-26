به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه سنت های حوزوی و آداب طلبگی مرکز پژوهش های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب«چگونه مطالعه کنیم؟ » منتشر شد.

در معرفی این اثر می خوانیم: کتاب چگونه مطالعه کنیم درصدد است تا بهترین روش و شیوه مطالعه را برای خواننده یا مخاطب خود ارایه کند. در این کتاب با مراحل و عوامل کند خوانی و موانع تند خوانی آشنا شده و راه های تند خواندن را تمرین می کنید. در تند خوانی علاوه بر سرعت مطالعه، سرعت فهم نیز پیدا خواهید کرد که فقط کافی است تمرین کنید. ولی یادتان باشد کتاب های درسی وسیله مناسبی برای تمرین کردن نیست.

این اثر به تازگی به قلمآقای محمود مقدمی، منتشر شده است.

عناوین این مجموعه در یک طبقه‌ بندی به فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم شده است و در طبقه ‌بندی ثانوی، ذیل موضوعات فردی، به مباحث علمی، اخلاقی و تبلیغی پرداخته می ‌شود. «چگونه مطالعه کنیم؟» دفتری از فصل علمی این مجموعه است.

این کتاب شامل چهار فصل به شرح زیر است.

فصل اول: کلیات

فصل دوم: افزایش بهره وری مطالعه

فصل سوم: انواع مطالعه از نظر موضوع

فصل چهارم: روش های مطالعه از جهت سرعت

مقدمی در بخشی از مقدمه کتاب خود چنین می نویسد:

در حال حاضر مشکل بسیاری از ما نداشتن هدف یا همت در مطالعه نیست؛ بلکه مشکلی که بسیاری از دانش آموزان، دانشجویان و طلاب به آن مبتلا هستند، نداشتن روش ها و شیوه های تحصیل علم به خصوص روش مطالعه است. طالب علمی که با روش ها و شیوه های یک مطالعه خوب و علمی آشنا نیست، مانند صنعت گری است که بدون ابزار کار وارد کارگاه می شود. بدیهی است که نتیجه چنین کاری جز اتلاف وقت و هدر دادن نیروها نیست.

گفتنی است هجدهمین جلد از مجموعه مهارتهای طلبگی با عنوان" چگونه مطالعه کنیم؟ "، به قلم محمود مقدمی، با قیمت ۷۰۰۰ تومان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه این کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.ir مراجعه کنند.