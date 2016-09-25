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۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۸

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری گلستان:

برداشت بی رویه آب باعث نشست زمین در گلستان شد

برداشت بی رویه آب باعث نشست زمین در گلستان شد

گرگان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان از نشست زمین در گلستان به دلیل برداشت بی رویه آب خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی رحمتی، ظهر یکشنبه، در دیدار با نماینده ولی فقیه در گلستان، دو اقدام مهم شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان را کارهای فرهنگی و مدیریت هزینه و درآمد عنوان کرد و گفت: آّب زیربنای همه طرح های توسعه ای است و باید نگاه ویژه ای به آب داشت.

وی افزود: آب باید وجود داشته باشد تا بتوانیم برداشت کنیم و در اختیار حوزه های مختلف قرار دهیم اما مشکل ما اینجاست که در برخی نقاط استان بیلان آب منفی است.

رحمتی از نشست وسیع زمین در دشت های استان خبرداد و گفت: این نشست ها شروع کار است و هرچه جلوتر می رویم نشست ها بیشتر می شود زیرا برداشت ها بیشتر می شود.

وی بیشترن نشست زمین در کشور را به ترتیب استان های فارس، تهران و کرج عنوان کرد و گفت: متاسفانه اگر زمین بر اثر برداشت آب نشست کند باعث تخریب حفره های زیرزمینی شده و دیگر مخزنی برای ذخیره آب در زیرزمین نخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان با بیان این که نظارتی روی چاه های غیرمجاز استان گلستان نیست، افزود: برخی مصلحت اندیشی ها نمی گذارد قانون اجرا شود و این در حالی ست بزرگان همیشه می گویند قانون فصل الخطاب شود.

وی تاکید کرد: قوانینی که وضع می شود باید آنقدر شفاف باشد که خود مردم حق و حقوق خود را بدانند و نسبت به آن آگاه باشند.

کد مطلب 3778405

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