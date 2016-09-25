به گزارش خبرگزاری مهر، المنار در خبری فوری اعلام کرد که نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن در ادامه دفاع در برابر تجاوزات عربستان سعودی توانستند یک پهپاد جاسوسی ائتلاف حمله به یمن را سرنگون کنند.

این پهپاد در استان صنعاء پایتخت یمن سقوط کرد. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

عربستان سعودی به بهانه بازگرداندن «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت، با حمایت برخی کشورهای عربی و غربی تجاوز گسترده ای را به مناطق مختلف یمن آغاز کرده است.

این حملات از ششم فروردین سال ۹۴ تاکنون آغاز شده است و سعودی ها در این حملات از سلاح های مرگبار و ممنوعه علیه شهروندان بیگناه مردم یمن استفاده کرده اند. سلاح هایی همچون بمب خوشه ای و فسفری که نهادهای حقوق بشر بارها نسبت به آن واکنش نشان داده اند.