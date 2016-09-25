به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی گلپایگانی در این مراسم که در شهرک خانه رباط کریم برگزار شد، با گرامیداشت اعیاد قربان و غدیر، به آغاز هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس تمام جهان یکصدا جلوی ما ایستادند و حکومت مرتجع منطقه از همه توان خود استفاده کردند تا چراغ فروزان مملکت امیرالمومنین (ع) را خاموش کنند اما نتوانستند کاری از پیش ببرند. کار را به جایی رسانده بودند که حتی سیم خاردار را هم به ما نمی فروختند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری، مقاومت جمهوری اسلامی ایران را در دفاع مقدس تاریخی خواند و اظهار داشت: ما ۸ سال یکصدا به استکبار «نه» گفتیم و تسلیم صحنه‌آرایی آنها نشدیم تا جایی که سازمان ملل متحد مجبور شد صدام را شروع کننده جنگ معرفی کند و خاتمه جنگ را اعلام کند.

وی افزود: امروز هم اگر دشمنان انقلاب اسلامی ایران درصدی امکان موفقیت و پیروزی را برای خود متصور بودند، در حمله به ایران درنگ نمی‌کردند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری الگوی آموزش در مدارس جمهوری اسلامی را منطبق با راه علی (ع) خواند و افزود: ما باید دانشمندانی متدین را برای آینده این حکومت پرورش دهیم. مگر شهید باهنر و رجایی و تمام ۵ هزار معلم شهید و ۳۶ هزار دانش آموز شهید چه کسانی بودند؟

وی پیوند مردم و رهبری را حاصل نگاه و تفکر امیرالمومنین دانست و گفت: من توصیه می‌کنم معلمان و مربیان آموزشی، خطبه‌های غدیر را سرلوحه تعلیم و تدریس خود در مدارس قرار دهند.

محمدی گلپایگانی از مسئولان آموزش و پرورش خواست، فرصت استثنایی مدیریت را از دست ندهند و گفت: حالا که مقام معظم رهبری در ترویج علم و دانش از هیچ کوششی فروگذار نیستند، خواهش می کنم از فرصت استفاده کنید و دانش آموزانی را برای آینده کشور تربیت کنید که در تمام شئون، نمونه، مومن و متدین باشند.

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی در پایان سخنرانی خود، از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس مدارس برکت در استانهای بوشهر، کردستان، سیستان و بلوچستان و برخی استانهای دیگر را افتتاح کرد.

در این مراسم همچنین از عارف نوروزی، مدیرعامل و سعید جعفری معاون امورفنی زیربنایی بنیاد برکت با اهدای لوح یادبود، قدردانی شد.