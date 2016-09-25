به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره قاشی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان به مناسبت در پیش بودن روز ملی آتش نشانی و ایمنی، به ویژه برنامه های گرامیداشت این روز اشاره و اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه تجهیزات سازمان به مدت سه روز، رژه ناوگان عملیاتی، برگزاری مسابقه چهارجانبه والیبال سازمان های امدادی و پیاده روی خانوادگی ویژه همکاران از جمله برنامه های هفته آتش نشانی است.

قره قاشی افزود: دیدار با خانواده یکی از شهدای مدافع حرم و برگزاری سه همایش ویژه مهدهای کودک، بازنشستگان سازمان و داوطلبان از دیگر برنامه های هفته آینده خواهد بود.

وی از شرکت در مسابقات ورزشی کشوری خبر داد و بیان کرد: مسابقات عملیات ورزشی همه ساله در این ایام برگزار می شود که امسال در تاریخ هشتم تا پانزدهم مهرماه به میزبانی شهر تبریز در ۱۵ رشته شامل دو ۱۰۰ متر بامانع، چهار در صدمتر امدادی، آبرسانی، عملیات ترکیبی و اقدامات امداد و نجات مصدوم در ارتفاع و ... برگزار خواهد شد.

وی به بیان عملکرد ۶ ماه نخست سال جاری پرداخت و گفت: ایستگاه شمال ۶ در گلشهر با هزینه ۴۸۰ میلیون تومان ساخته شد و دستگاه عملیاتی به ظرفیت هشت هزار لیتر به رقم ۱۲۸ میلیون تومان تجهیز شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: سه دستگاه خودروی جدید به جای سه دستگاه خودروی فرسوده جایگزین شده و در مجموع ۲۸ خودروی عملیاتی در اختیار مجموعه است.

قره قاشی با اشاره به اینکه هم اکنون ۶ ایستگاه امدادرسانی در سطح شهر مستقر هستند، بیان کرد: هفتمین ایستگاه آتش نشانی در کوی ویلاشهر ساخته خواهد شد.

وی از لزوم تغییر فرهنگ شهروندی سخن گفت و اظهار کرد: بالابردن سطح آگاهی شهروندان به ویژه در زمان وقوع حادثه و کمک به خود و یکدیگر جزو برنامه های سازمان است.

وی ضمن اشاره به مشکل تردد در برخی کوچه های باریک و بافت سنتی گرگان گفت: میانگین زمان رسیدن به محل حادثه در گرگان مطابق استاندارد کشوری بین مدت سه تا پنج دقیقه است و چنانچه بیش از این طول بکشد، موضوع بررسی می شود.

۳۰۰ ماموریت در زمان وقوع سیلاب

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری گرگان درباره امدادرسانی در حادثه سیلاب اخیر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت نخست وقوع سیلاب در شهریور، حدود ۱۵۰۰ تماس شهروندی داشتیم که بسیاری از آنها در حد مشاوره بوده و ۳۰۰ مورد نیز به انجام ماموریت ختم شد.

مهدی قره قاشی به بیان آماری از تعداد حوادث در ۶ ماه نخست سال جاری پرداخت و گفت: تا پایان شهریورماه امسال، ۷۸ مصدوم مرد و ۴۰ مصدوم زن و چهار فوتی مرد و یک فوتی زن ثبت شده و بیشترین علت حوادث نیز تصادفات گزارش شده است.

قره قاشی با اعلام کاهش میزان بروز حادثه نسبت به مدت مشابه سال قبل، تصریح کرد: از مجموع ۱۲۲۰ حادثه امسال، ۱۴۷ مورد مربوط به حبس در آسانسور و منزل، ۷۹ مورد حریق منزل مسکونی و ۳۱ مورد تصادف بوده است.

به گفته وی، در ۶ ماهه نخست امسال ۱۲۲ ماموریت سازمان به تماس های مربوط به حیوانات مانند مار، جغد، گربه، موش و ... اختصاص داشته است!

وی همچنین آماری از میزان خودکشی ارائه داد و بیان کرد: در سال جاری، هفت تماس مربوط به اقدام خودکشی داشته ایم درحالی که این موضوع جزو وظایف اصلی اورژانس اجتماعی (۱۲۳) است و ما به عنوان دستگاه امدادی در محل حادثه حضور پیدا می کنیم.