به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر، محمدرضا بحرانی اظهار داشت: در کنکور سال جاری دو هزار و ۱۴۰ نفر دررشته‌های با آزمون و بدون آزمون(براساس سوابق تحصیلی) این دانشگاه پذیرفته شده‌اند.

وی افزود: این دانشگاه در حال حاضر دارای ۸۰ رشته و گرایش تحصیلی و ۲۸۰ رشته محل در گروه‌های علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه، هنر و کشاورزی در ۱۰ مرکز و واحد است.

بحرانی با اشاره به مزیت ها و کیفیت تحصیلی دانشگاه پیام نورگفت: توجه به کیفیت و کیفی‌گرایی اولویت مهم فعالیت‌های دانشگاه پیام نور به شمار می‌رود و پذیرش فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی، نشان‌دهنده کیفیت این دانشگاه است.

وی افزود: دانشگاه پیام نور به دلیل شیوه منحصر به فرد آموزش در این دانشگاه و کتاب محور بودن، دانش آموختگان را با پتانسیل های علمی قوی به جامعه تحویل می دهد و درخشش این دانش آموختگان در تمامی عرصه ها به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی دیگر دانشگاه های دولتی دلیلی بر این مدعاست به طوری که ۳۰ هزار نفر از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد امسال از دانشجویان دانشگاه پیام نور کشور بوده اند که هزار نفر از آنان در دانشگاه تهران پذیرفته شده اند.