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۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۸

مدیر کل امور بانوان استانداری زنجان:

نرخ اشتغال بانوان زنجانی ۸۷ درصد است

نرخ اشتغال بانوان زنجانی ۸۷ درصد است

زنجان- مدیر کل امور بانوان استانداری زنجان نرخ اشتغال بانوان استان زنجان را ۸۷.۳ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهرخ بلوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران،افزود: بانوان در تمام مقتضیات زمانی حضور و نقش بسیار پر رنگی در جامعه داشتند.

وی نرخ اشتغال بانوان استان زنجان را ۸۷.۳ درصد عنوان کردو گفت: در این میان نرخ اشتغال بانوان در کشور ۸۰.۶ درصد است که نرخ اشتغال بانوان زنجانی از نرم کشوری ۷ درصد بالاتر است.

مدیر کل امور بانوان استانداری زنجان با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی بانوان زنجان ۱۵.۳ درصد و کشوری ۱۳.۳ درصد است، تاکید کرد: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی در حوزه بانوان در استان زنجان انجام گرفته است.

بلوری با تاکید بر اینکه  در دولت تدبیر و امید نرخ مشارکت اقتصادی بانوان رشد خوبی داشته است، گفت: ایجاد بوستان بانوان در ابهر، خرمدره و صائین قلعه در دست اقدام است.

مدیر کل امور بانوان استانداری زنجان تصریح کرد:پارک بانوان در شهرستانهای زنجان، ابهر و هیدج برای بانوان فعال است و دومین پارک بانوان  در غرب زنجان منطقه کوی فرهنگ در حال احداث می باشد.

بلوری یاد آورشد: توجه به فضای سبز و ورزش بانوان سلامت خانواده و به تبع سلامت جامعه را به دنبال دارد که در این میان دولت تدبیر و امید بر تحقق این امر تاکید جدی دارد.

کد مطلب 3778470

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