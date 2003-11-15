ايران به قيل و قالها توجه نكند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت (كونا) اين سخنگو ازتصميم ايران براي همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي و آمادگي اين كشوربراي امضاي پروتكل الحاقي منع و توليد سلاح كشتار جمعي استقبال كرد و گفت ايران نبايد به قيل و قالها در اين زمينه توجه كند و همچنان به همكاري خود با آژانس ادامه دهد.

براساس اين گزارش ، دربيانيه اي كه توسط دفترسخنگوي آژانس بين المللي صادرشده عنان ازايران وكشورهايي كه درزمينه فعاليت هسته اي با تهران همكاري مي كنند، خواست به تلاش هاي خود براي حل و فصل اختلافات ميان آژانس بين المللي انرژي اتمي و ايران درباره برنامه هاي هسته اي تهران ادامه بدهند .

خبرگزاري كونا درعين حال اعلام كرد: ايران پيش از اين با امضاي معاهده پروتكل الحاقي منع توليد و تكثير سلاحهاي هسته اي موافقت كرده بود و بزودي تاريخ امضاي اين معاهده را اعلام خواهد كرد .