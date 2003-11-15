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۲۴ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۵۷

كوفي عنان با استقبال از همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي :

ايران به قيل و قالها توجه نكند

ايران به قيل و قالها توجه نكند

سخنگوي كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد امروز(شنبه) از تصميم ايران براي همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي استقبال كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت (كونا) اين سخنگو ازتصميم ايران براي همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي و آمادگي اين كشوربراي امضاي پروتكل الحاقي منع و توليد سلاح كشتار جمعي استقبال كرد و گفت ايران نبايد به قيل و قالها در اين زمينه توجه كند و همچنان به همكاري خود با آژانس ادامه دهد.
براساس اين گزارش ، دربيانيه اي كه توسط دفترسخنگوي آژانس بين المللي صادرشده عنان ازايران وكشورهايي كه درزمينه فعاليت هسته اي با تهران همكاري مي كنند، خواست به تلاش هاي خود براي حل و فصل اختلافات ميان آژانس بين المللي انرژي اتمي و ايران درباره  برنامه هاي هسته اي تهران ادامه بدهند .
خبرگزاري كونا درعين حال اعلام كرد: ايران پيش از اين با امضاي معاهده پروتكل الحاقي منع توليد و تكثير سلاحهاي هسته اي موافقت كرده بود و بزودي تاريخ امضاي اين معاهده را اعلام خواهد كرد .  

کد مطلب 37785

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