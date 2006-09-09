به گزارش خبرگزاري "مهر، مجمع روحانيون مبارز در اين بيانيه با تبريك ميلاد خجسته منجي عدالت گستر جهان، حضرت بقيه الله الاعظم (عج) و گراميداشت ياد و خاطره شهيدان والا مقام هفدهم شهريوردر بيانيه خود آورده است: شيوه هاي جديد و بديعي از توهين و افترا و تهديد و ارعاب در اين ايام روايج يافته است كه دامنه و دايره و منشاء و زمان بروز آنها در خور تامل است.

اين بيانيه با اشاره به شرايط ويژه داخلي و خارجي كشور از جمله موضوع هسته اي و دو انتخابات پيش رو تاكيد كرده است: كوچك شمردن اين روند به هردليل و با هر انگيزه اكنون روا نيست چون مي تواند مقدمه اي بر بزرگ شدن و رواج رسمي آنها و تمهيدي براي از ميدان به در كردن هر انديشه مستقل و متفاوت و هر شخصيت و فعاليت موثر در دور و نزديك كشور باشد.

مجمع روحانيون مبارز در ادامه اين بيانيه آورده است : هجوم و اهانت بي سابقه به "سيد محمد خاتمي" همزمان با سفرهاي علمي و فرهنگي موفقيت آميز ايشان به خارج از كشور، انتشار ادعانامه هاي جناحي عليه دولت اصلاحات در قالب گزارش هاي رسمي، هتك حرمت بزرگان انقلاب و علماي خوش نام و با سابقه كشور و ايجاد محدوديت _هاي جديد سياسي در محيط هاي علمي و فرهنگي و از همه مهمتر آلودگي فضاي اخلاقي و ديني جامعه به تهمت و افترا و تهديد، مصاديق بارز اين آفت بزرگ آيين و ملك و ميهن است، كه مقابله با آن وظيفه اي خاص بر دوش همه آگاهان و دلسوزان جامعه ، با هر سليقه و گرايش سياسي كه داشته باشند، قرار مي دهد.

اين بيانيه با بيان اينكه زنده بودن و حيات جامعه ديني، اخلاقي و سياسي ما ايجاب مي كند كه در برابر اين گونه مخاطرات با نهايت تدبير و تاثير چاره انديشي شود، افزوده است : خاتمي گذشته از آن كه روحاني و عالم ديني با تقوا است و در مسئوليت هاي مختلف در طول عمر جمهوري اسلامي، با پاكي و سلامت و صداقت خدمت كرده است، فردي است كه ملت ايران دو بار و در دو دوره پي در پي با بيش از بيست ميليون راي به وي اعتماد كرده و سكان اداره كشور را به دست وي سپرده است و پس از پايان دور اول براي بار دوم با آراي بيشتر وي را بعنوان رييس جمهوري برگزيده است و در تمام اين سالها و پس از پايان هشت سال رياست جمهوري در همه جا و در همه شهرهاي كشور مورد احترام اقشار مختلف از علما و دانشگاهيان و مسوولان طراز بالا و عموم مردم از بازاريان و كارگران و كشاورزان و ... بوده و هست، و آيا هتاكي و اهانت به امثال خاتمي اهانت به شعور و عزم و اراده يك ملت نيست؟

در اين بيانيه آمده است : هتاكان و جريان مشكوك پشت صحنه آنان به كجا مي روند و براي آيين و ملك و ملت چه خوابهاي خطرناكي ديده اند؟ آنچه امروز برجسته تر است مسئوليت كسان و نهادهايي است كه به حسب قانون اساسي و شرع، پاسدار حقوق اساسي ملت و مسوول پاسداشت سرمايه هاي ملي كشور هستند، سكوت و بي تفاوتي در برابر چنين نظرها و اقدامها، نه تنها حيات سياسي و اخلاقي امروز جامعه ما را به مخاطره مي اندازد بلكه موجد و موجب پيدايش واكنشهايي است كه نمي توان براي آن حد و حريمي براي توقف قايل شد.

مجمع روحانيون مبارزدر ادامه اين بيانيه با اشاره به اينكه اين مجمع با كاربرد اينگونه شيوه ها و عملكردها، هميشه و در همه جا و نسبت به هر فرد و جرياني مخالف بوده و خواهد بود و با تاكيد بر ضرورت وجود آزادي هاي قانوني، نقد منصفانه و روحيه مدارا را بهترين و كارسازترين راه چاره رشد اخلاقي و توسعه همه جانبه كشور مي داند، آورده است : از اين رو براي حفظ سلامت ديني و سياسي جامعه و پيشگيري از عواقب سوء آلودگي دين و اخلاق به آفات قدرت و سياست، موكدا و مجددا مسووليتهاي شرعي و قانوني كسان و نهادهايي را كه مي توانند و بايد امروز كاري كنند، يادآور مي شود و به همه دلسوزان كشور هشدار مي دهد كه اگر از كنار اين جريان مشكوك كه در پس اين قلمها و زبانهاي آلوده كمين كرده اند بي تفاوت بگذرند چه بسا روزي معلوم شود ريشه چنين مفسده -هايي عميق تر از آن است كه امروز ساده انگارانه به آن مي نگرند.

مجمع روحانيون مبارز در پايان از مردم شريف ايران خواسته است در بررسي و تحليل جريان هاي سياسي حركتهاي پيدا و پنهان مخرب و ويرانگر را شناسايي كنند و به آنها مجال نفوذ درذهن و باور ها را ندهند.