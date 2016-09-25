شهردار زنجان:به اجرای پروژه سبزه میدان خوشبینم/ساخت دو سالن سینما

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه سبزه میدان را می توان جزو پروژه های عمران شهری دانست که همواره محل منازعات و بحث های کارشناسی و غیرکارشناسی بوده، زمین وسیع و بزرگی که سیاست زده گی و غرض ورزی ها بیشتر از حد و اندازه یک پروژه عمرانی می تواند باشد ولی این غرض ورزی ها و برخوردهای کارشناسی طی دهه های مختلف مانع از تحقق پروژه شده است.

از آن زمانی که شورای دور دوم با کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی در حاشیه این پروژه مدعی بود می خواهد رویای چندین ساله زنجانی ها را در قالب یک پارکینگ که هنوز بعد از گذشت یک دهه محقق نشده محقق کند تا به امروز که یگانه میراث دار حجم بزرگی از پروژه های کوچک و بزرگ نیمه تمام شهری است، شاید طرح ها و نظرات مختلفی برای تحقق پروژه سبزه میدان مطرح شده که هیچ کدام فرجامی برای عمران شهری شهر زنجان نداشته و هنوز هم با وجود تلاش های شهردار زنجان دست های پشت پرده برای محقق نشدن آن در تلاش هستند تا شاید برای ناتوانی خود توجیهی داشته باشند.

شهریورماه سال ۹۳ بعد از تبلیغات فراوان و فضاسازی، برای ششمین بار کلنگ پروژه سبزه‌میدان زنجان، این بار توسط آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم به زمین زده‌شد. در این مراسم مسئولان کشوری و استانی وعده‌های زیادی دادند و قرار شد این پروژه در مدت‌زمان تعیین‌شده بدون وقفه اجرا شود.

آخوندی پا را فراتر گذاشت و از مردم خواست هرگونه توقف درروند اجرای پروژه را به وی اطلاع دهند. حال با گذشت بیش از یک سال در عصر اطلاعات و رسانه آیا وزیر از وضعیت حاکم بر روند اجرای پروژه سبزه‌میدان خبر ندارد؟.

در این خصوص شهردار زنجان ظهر یکشنبه در نشست خبری با موضوع بررسی پروژه سبزه میدان با بیان اینکه اعتبار اولیه پیش بینی شده برای اجرای فاز نخست سبزه میدان بالغ بر ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان است، گفت: طی ۱۵ روز آتی نسبت به تهیه و انتشار فراخوان فاز اول پروژه اقدام خواهد شد.

حبیب ملایی یگانه افزود: پس از تهیه اسناد توسط مهندسان مشاور طبق آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها نسبت به صدور آگهی مناقصه اقدام و از پیمانکاران واجد صلاحیت دعوت می کنیم در اجرای آن همکاری کنند.

شهردار زنجان با اشاره به نحوه تامین منابع مالی فاز یک پروژه که حدود دو هکتار است ادامه داد: ۷۵ درصد از طریق تهاتر و ۲۵ درصد به صورت نقدی از محل منابع شهرداری یا سایر روش ها اعم از تسهیلات بانکی یا فروش اوراق تامین می شود.

ملایی یگانه در خصوص محدوده اجرای فاز یک، خاطر نشان کرد: فاز یک از ضلع شرقی خیابان طالقانی و ضلع جنوبی سبزه میدان فعلی و ضلع غربی(معبر نیمه تمام) واقع شده معبر جدید از پشت واحدهای تجاری عبور می کند و ضلع شمالی نیز به عنوان زیرگذر مطرح است که اجرای آن در صورت تامین نظر مشاوران ترافیک و نتیجه مطالعات شاید به فاز دوم موکول گردد.

به گفته شهردار زنجان فاز دوم این ظرفیت را دارد که به عنوان پروژه سرمایه گذاری مطرح شود.

دو سالن سینمایی در پروژه سبزه میدان ساخته می‌شود

شهردار زنجان گفت: دو سالن سینمایی در پروژه سبزه میدان ساخته می‌شود.

ملائی یگانه اظهار داشت: امروز شهر زنجان با اجرای دو پروژه مهم مواجه است. پروژه سبزه میدان و تقاطع غیرهمسطح سیدالشهدا(ع) که برای هر پروژه یک جلسه اختصاصی برگزار خواهد شد.

وی از آغاز اجرای فاز نخست پروژه سبزه میدان در آینده خبر داد و افزود: فاز نخست پروژه سبزه میدان با برآورد اعتباری ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان طی دو هفته آینده ارائه فراخوان می شود. در حال حاضر مشاور برای آماده سازی اسناد فراخوان اقدام کرده و طی روزهای آتی بعد از تکمیل اسناد فراخوان جذب پیمانکار طرح منتشر می شود.

ملایی یگانه با بیان اینکه بناهای احداثی در فاز نخست ۵۵ تا ۶۰ هزار متر مساحت خواهند داشت، یادآور شد: قرارداد منعقده با پیمانکار ۷۵ درصد به صورت تهاتری و ۲۵ درصد به صورت نقد از منابع اعتباری شهرداری زنجان خواهد بود.

وی از انتخاب پیمانکار حداکثر طی دو ماه آتی خبر داد و گفت: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته طی دو سال آتی نسبت به تکمیل فاز نخست این پروژه اقدام می شود.

طرح بزرگ سبزه میدان پاسخی برای باززنده سازی بافت فرسوده شهر زنجان و همچنین تقویت و شاخص نمودن دو بنای تاریخی موجود در میدان خواهد بود ملایی یگانه افزود: طرح بزرگ سبزه میدان پاسخی برای باززنده سازی بافت فرسوده شهر زنجان و همچنین تقویت و شاخص نمودن دو بنای تاریخی موجود در میدان خواهد بود. تقویت محور بازار با استفاده از ایجاد محوری در عرصه فضای باز میانی و ایجاد یک فضای شهری سیال که از بین بناهای تاریخی طرح عبور می کند.

شهردار زنجان با بیان اینکه مشاور پروژه در حال تهیه نقشه های فاز یک پروژه است، افزود: با مشاور ژئوتکنیک پروژه نیز قرارداد منعقد شده است. سیاست های کلی شهرداری زنجان تقویت گردشگری با محوریت اصل پیاده مداری و احیای فضای سبز با الگوی باغ ایرانی، بارگذاری نشدن و تمرکز فضای تجاری بیش از حد و جانمایی عمده فضاها به صورت زیرسطحی و جلوگیری از ساخت و ساز در ارتفاع، لکه گذاری کاربری های فرهنگی و تامین پارکینگ است.

ملایی یگانه با تشریح سابقه طرح سبزه میدان از گذشته تا کنون گفت: کلیات پروژه در طرح تفضیلی مصوب سال ۶۷ شهر زنجان پیش بینی شده بود طی سال های گذشته شهرداران پیشین در راستای آزادسازی بستر این طرح تملک هایی انجام دادند ،مساحت طرح ۴.۸ هکتار است که نزدیک به ۴.۶ هکتار آن در گذشته تملک آزادسازی گردیده و بالغ بر ۲ هکتار که مجموعا شامل ۱۹۰ پلاک می باشد باقی مانده است.

وی افزود: اواخر سال ۹۲با توجه به اینکه حدود ۲۵ درصد تملک های واقع در طرح باقی مانده بود، طی برگزاری فراخوان عمومی نسبت به جذب سرمایه گذار به روش مشارکت مدنی اقدام شد و زمستان سال ۹۳ قرارداد شرکت کهندژ برنده فراخوان ابلاغ گردید.

به گفته شهردار زنجان براساس قرارداد، سرمایه گذار متعهد شده بود در سال اول نسبت به انجام مطالعات اولیه و تهیه نقشه های اجرایی و تملک پلاک های واقع در طرح اقدام نماید لذا برای تهیه طرح بین ۱۰ مشاور برتر کشور مسابقه برگزار گردید و نهایتا با برگزاری چندین جلسه هیئت داوری طرح پیشنهادی گروه ایجاد به عنوان طرح برتر انتخاب شد .

وی ادامه داد: طرح گروه "ایجاد" با در برگرفتن ایده ها و راهبردهایی اعم از باز زنده سازی بافت فرسوده، تقویت و شاخص نمودن دوبنای تاریخی موجود(عمارت ذوالفقاری و ساختمان دارایی)، تقویت محور بازار با استفاده از محوری در عرصه فضای باز میانی،ایجاد یک فضای شهری سیال که از بین بناهای تاریخی طرح عبور می کند،ایجاد عملکردهای متنوع تجاری، فرهنگی، تفریحی برای گذران اوقات فراغت ، ایجاد تنوع فضایی و عملکردی و منعطف جهت ایجاد پیوستگی طرح با محدوده اطراف طرح ریزی شد.

یگانه یادآور شد: برابر زمان بندی پیش بینی شده در قرارداد ، مدت زمان پیش بینی شده برای تهیه طرح اولیه چهار ماه بود و که انجام شد و سرمایه گذار متعهد شده بود چهار ماه پس از تهیه طرح اولیه نسبت به تهیه نقشه های فاز یک اقدام نماید اما نتوانست به تعهدات خود اقدام کند، همچنین پرداخت مبالغ کارشناسی شده املاک واقع در طرح که مقرر شده بود طی یک سال نخست انجام شود عملی نگردید.

وی ابراز کرد: با توجه به اجرا نکردن تعهدات شریک و با عنایت به حجم، وسعت و حساسیت پروژه با پیگیری های متعدد و تشکیل جلسات مستمر و شرایط اقتصادی کشور فرصت مازاد بر قرارداد به سرمایه گذار داده شداما در نهایت خرداد امسال فسخ قرارداد صورت گرفت.

برای اینکه پروژه سبزه میدان از حالت رکود درآمده و با وقفه بیش از این مواجه نگرددمقرر گردید مطابق مجوز های اخذ شده از شورای اسلامی شهر عملیات اجرایی پروژه در سه فاز از عرصه هایی که نیاز به تملک ندارند به صورت پیمانکاری شروع و در اولویت اول نسبت به اجرای فاز یک پروژه اقدام شود یگانه افزود: برای اینکه پروژه از حالت رکود درآمده و با وقفه بیش از این مواجه نگرددمقرر گردید مطابق مجوز های اخذ شده از شورای اسلامی شهر عملیات اجرایی پروژه در سه فاز از عرصه هایی که نیاز به تملک ندارند به صورت پیمانکاری شروع و در اولویت اول نسبت به اجرای فاز یک پروژه اقدام شود و به موازات آن تصمیمات لازم برای اجرای پروژه فاز اول بصورت پیمانکاری براسا فراخوان و آیین نامه معاملاتی شهرداری به نحوی که پرداخحت مبالغ کارکرد پیمانکار به صورت حداکثر ۲۵درصد نقدی و حداقل ۷۵ درصد غیر نقدی از مجل تهاتر با املاک شهرداری خواهد بود.

به گفته وی انعقاد قرارداد فاز یک طرح سبزه میدان با شرکت مهندسین مشاور گروه ایجاد انجام گردید و برابر شرح خدمات مندرج در قرارداد مشاور مربوطه نسبت به تهیه اسناد مناقصه به صورت طراحی فاز۲ پروژه و اجرا اقدام نماید که در حال حاضر مشاور مربوطه مشغول تکمیل نقشه های فاز یک است.

شهردار زنجان خاطر نشان کرد: به دلیل حساسیت های منطقه با مشاور پروژه و ژئوتکنیک پروژه قرارداد منعقد شده تا با درنظر گرفتن احیای بافت مرکزی و تاریخی با حفظ ابنیه دارای ارزش، تقویت گردشگری با محوریت اصل پیاده مداری، و احیای فضای سبز با الگوی باغ ایرانی ، عدم بارگذاری و تمرکز فضای تجاری بیش از حد و جانمایی عمده فضاها به صورت زیر سطحی و جلوگیری از ساخت و ساز در ارتفاع ، لکه گذاری کاربری های فرهنگی و تامین پارکینگ اجرایی شود.

وی اظهار داشت: جلسات کارشناسی متعددی با حضور مهندسین مشاور پروژه در زنجان و تهران و همچنین چندین جلسه با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری زنجان و سایر مسئولان برگزار شده تا در سریع ترین زمان ممکن به نحوی که از کیفیت کار کاسته نشود، اسناد دقیقی برای انجام فراخوان تهیه شود.

حجم برآورد شده برای تکمیل پروژه سبزه میدان ۳۵۰ میلیارد تومان است

ملایی یگانه حجم برآورد شده برای تکمیل پروژه سبزه میدان را ۳۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: به دلیل حجم و گستردگی این پروژه تضمیم بر فازبندی در چهار فاز شد که فاز نخست آن برای عملیاتی شدن در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به همدلی مدیریت شهری، مسئولان دولتی استان و اعضای شورای شهر در اجرای این پروژه گفت : اگر حمایت ها نبود نمی توانستیم ادعا کنیم ۷۵ درصد پروژه ای با این وسعت را می توان با استفاده از روش غیر نقدی و تهاتر تامین کرد، همچنین با حمایت شورا و معاونت عمرانی استانداری املاک با کاربری ضعیف تقویت شده و در قالب تهاتر در پروژه به کار گرفته شدند، مراحل اولیه کار که پیش از انتخاب پیمانکار در حال انجام است با حمایت گروهی قابل اجرا بوده است.

شهردار زنجان تصریح کرد: در صورتیکه اعتماد مردم در اجرای فاز نخست پروژه جلب شود می توانیم به مشارکت بیشتر و فروش اوراق مشارکت امیدوار بود.

ملایی یگانه با بیان اینکه تاسیسات زیر زمینی باید بدون ایجاد اخلال در روند زندگی مردم صورت بگیرد، گفت: اولویت فعلی تملک املاک ضلع جنوب غربی است که توافقات اولیه با مالکان پلاک ها انجام و در حال پیگیری است.

وی برای اجرای فاز یک طی ۱۵ روز آتی انتشار فراخوان انتخاب پیمانکار صورت می گیرد و فاز دو و سه که هر یک به صورت مستقل تعریف شده اند به موازات اجرای فاز یک در دست پیگیری قرار می گیرند.

امروز پروژه سبزه میدان ۲۸ سالگی خود را پشت سال می گذارد و شورا و شهرداری و همه ادارات مرتبط با حوزه عمرانی شهری باید پاسخگوی تاخیر در تحقق پروژه های عمرانی باشند.