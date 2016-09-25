بودجه تئاتر کافی اما توزیع ناقص است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رونده، بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: اگر مبالغی که به بخش تئاتر اختصاص می یابد به نحور مطلوبی بهره گرفته شده و بازدهی داشته باشد کارهای فاخری تولید خواهد شد.

وی وضعیت تئاتر استان فارس را از سه منظر مورد ارزیابی قرار داد و گفت: در تولید فکر و بخش سخت افزاری آن مانند سالن و امکانات فارس نسبت به دیگر نقاط ایران از رتبه خوبی برخوردار است و در این بخش دیگر محدودیتی وجود ندارد.

این مدرس و منتقد تئاتر بخش نرم افزاری و نیروی انسانی هنرهای نمایشی را در فارس وابسته به گذشته درخشان آن دانست و یادآور شد: اکنون دانشگاه های دارای رشته تئاتر و هنرهای نمایشی در استان وجود دارند که نیاز است ارتباط تنگاتنگی با هنرمندان برقرار سازند. اکنون با وجود آکادمیک سازی تئاتر به اندازه انگشتان دست هم خروجی نداریم و شاهد اتفاقی فاخر و تاثیرگذار بدین خاطر نیستیم.

وی خواستار این شد که داشته های استان در معرض دیگران قرار گیرد و فضای علمی گسترش یابد. این ارتباط در این صورت تنگاتنگ می شود که درصد خطا افت کند. درصورت تولید اندیشه می توان در این بخش موفق تر عمل کرد.

بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان فارس با حضور ۱۲ گروه نمایشی تا ۵ مهرماه در شیراز ادامه دارد.