نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی در شهرداری مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آذری ظهر یکشنبه در دومین همایش ایثارگران شهرداری مشهد که در تالار شهر برگزار شد، با اشاره به اینکه شهرداری مشهد در دوران دفاع مقدس خوش ظاهر شد، اظهار کرد: امروز بالغ بر هزار و ۳۰۰ ایثارگر و فرزند شهید در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند.

وی هدف از برگزاری این همایش را اینگونه عنوان کرد: این همایش به پاسداشت ۸ سال دفاع مقدس در مقابل جنگ تحمیلی برگزار شده است و ما هرچه داریم از شهدا و ایثارگران است و همه ما مدیون آن‌ها هستیم.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد ادامه داد: امروز اگر دغدغه مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی است نمونه‌اش در جنگ محقق شده است و در تلاشیم که با استفاده از تجربیات دوران دفاع مقدس بتوانیم اقتصاد مقاومتی را در شهرداری نهادینه کنیم و اگر همه دست به دست هم دهیم خواهیم توانست به این مهم دست یابیم.

وی با بیان اینکه دشمن صهیونیستی از واژه ایثار و شهادت وحشت دارد، گفت: ما می‌توانیم با به کارگیری و استفاده از این دو واژه در امور روزمره خود ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم وامیدواریم خداوند ما را شرمنده آن‌ها نکند.

گفتنی است در این مراسم از کتاب «معبری به سوی بهشت» که در مورد زندگی شهدای شهرداری مشهد است، رونمایی شد.