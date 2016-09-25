۳۷هزار سالمند از خدمات کمیته امداد خراسان جنوبی بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نخعی نژاد ظهر یکشنبه در نشست خبری شورای ساماندهی سالمندان استان خراسان جنوبی اظهار کرد: سالمندان انسانهای پاک نیتی هستند که میتوانند برای جامعه مایه خیر و برکت باشند.
وی با بیان اینکه اگر به سالمندان توجه شود قطعاً مشکلات جامعه بسیار کم خواهد شد، افزود: اگر سالمندان را محور جامعه قرار دهیم در راستای کاهش نیاز مراجعین به نظام حقوقی کمک خواهد شد.
معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۲۵ درصد سالمندان کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند، گفت: در استان خراسان جنوبی ضریب تعداد افراد تحت پوشش بیش از دو برابر است.
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد سالمندان استان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند، بیان کرد: رقم سالمندانی که از خدمات کمیته امداد بهره مند میشوند ۳۷ هزار و ۵۳۲ نفر است.
نخعی نژاد با اشاره به اینکه حمایتهای عاطفی از سالمندان کمتر شده است و این افراد در محور توجه خانوادهها قرار ندارند، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی سالمندان در استان خراسان جنوبی به هیچ وجه خوب نیست.
وی با بیان اینکه علی رغم اینکه امید به زندگی افزایش پیدا کرده است اما کیفیت زندگی سالمندان بهبود نیافته است، گفت: سالمندان از لحاظ اقتصادی در وضعیت نا مناسبی قرار داند و این امر باعث میشود میزان دسترسی آنها به مراکز درمانی کاهش پیدا کند.
معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه ۲۰ هزار نفر بیمار در کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند، بیان داشت: از این تعداد بیش از هزار و ۶۰۰ نفر از خدمات کمیته امداد استان خراسان جنوبی بهره مند میشوند.
وی با بیان اینکه وضعیت سلامت سالمندان در معرض خطر است، عنوان کرد: با توجه به اینکه تعداد فرزندان در خانوادهها رو به کاهش است حمایتهای خانوادگی از سالمندان نیز کم شده است.
نخعی نژاد با اشاره به اینکه نشاط و شادابی سالمندان تحت تأثیر مسائل اقتصادی قرار گرفته است، گفت: سال گذشته ۱۰ هزار و ۱۷۳ نفر از سالمندان در برنامههای متنوع آموزشی، فرهنگی، ورزشی و اشتغال شرکت کردهاند.
وی با بیان اینکه هزار و ۳۰۰ نفر سالمند در پایش سلامت شرکت کردهاند، افزود: ۵ هزار و ۷۷۲ نفر نیز از کلاسهای آموزشی برخوردار شدهاند.
وی با اشاره به اینکه دو هزار و ۸۰۶ سالمند از خدمات سفرهای سیاحتی و زیارتی بهره مند شدهاند، بیان کرد: آموزش روشهای پیشگیری قابل دسترس و مناسب برای جلوگیری از بیماریها از طریق رسانهها و آموزش فرهنگ خود مراقبتی میتواند از بهترین راهکارهای سلامت و رفاه سالمندان باشد.
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